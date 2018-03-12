العالمية للاستثمار تتقدم بملف زيادة رأس المال للرقابة المالية

رجب عزالدين:قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الإثنين، إنها تلقت نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة العالمية للاستثمار والتنمية، وجار فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلي 45 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليون جنيه موزعة عن طريق اصد

رجب عزالدين:

قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الإثنين، إنها تلقت نموذج الافصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة العالمية للاستثمار والتنمية، وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلي 45 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليون جنيه موزعة عن طريق اصدار 3 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5 جنيه، ممولة من أرباح العام المالي والأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية في ديسمبر 2017.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 2.38 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 9.2 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه، موزعا على 6 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

