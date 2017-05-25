العالمية للإسكان تبيع 111 ألف سهم بـ 1.2 مليون جنيه

أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية، عن قيام شركة العالمية للإسكان والتشيد “اسكانتا” ببيع 111 ألف سهم من حصتها بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى صفر% من أسهمها مقارنة بـ 1.85% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11.17 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 111 ألف سهم من أسهم شركة العالمية للاستثمار والتنمية بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، وذلك بجلسة أمس الأربعاء.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.43 مليون جنيه، خلال الفترة المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 691.08 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة خلال 2016 إلى 12.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 360.7%، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون جنيه بالعام السابق.

وقد تم الافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.