«العالمية» تتوقع وصول حصة «الكهربائية» فى النرويج إلى 100% بحلول 2025

طرح 30موديلًا جديدًا فى سوق النرويج، بعد ارتفاع مبيعاتها بأكثر من %33 خلال 2019

تتوقع مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتجة للسيارات فى أوروبا، أن تصل نسبة السيارات الكهربائية التى تسير فى النرويج إلى %100 بحلول عام 2025، بعد أن بلغت أكثر من %42 العام الماضى، لتسجل أكبر مستوى فى العالم.

وأعلنت الرابطة النرويجية للسيارات الكهربائية (NEVA) أن يشهد العام الحالى (20 – 30) موديلًا كهربائيًا جديدًا فى سوق النرويج، بعد ارتفاع مبيعاتها بأكثر من %33 خلال 2019، بفضل تزايد الطلب على طرازات شركة تسلا الأمريكية المتخصصة فى هذا النوع من السيارات.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة تسلا الرائدة فى إنتاج السيارات الكهربائية التى حققت نجاحًا كبيرًا فى سوق النرويج تتوقع منافسة قوية هذا العام بعد إعلان العديد من الشركات المنافسة، ومنها جولف وأودى وBMW وجاجوار عن طرح موديلات جديدة.

وتسعى النرويج، أكبر منتجة فى أوروبا للبترول والغاز الطبيعى، إلى أن تصبح أول دولة فى العالم تتخلى عن استخدام الوقود الأحفورى بحلول عام 2025، بعد أن نجحت فى رفع مبيعات السيارات الكهربائية فيها من %5.5 عام 2013 إلى %21.2 فى 2018، و %42 في 2019، وتتوقع أن ترتفع أكثر إلى 50 – %60 بنهاية العام الحالى.

وأكدت رابطة NEVA أن معظم مبيعات أعلى 10 موديلات فى النرويج العام الماضى كانت كهربائية، ومنها «جولف» التى تنتجها فولكس فاجن، و«ليف» من نيسان اليابانية و«إيترون» من أودى الألمانية، و«آى بيس» من جاجوار البريطانية وعدة موديلات من هيونداى موتور الكورية الجنوبية. وبلغت مبيعات السيارات الجديدة التى تعمل بالوقود التقليدى أو الطاقة المتجددة فى النرويج أكثر من 142 ألف وحدة، ومنها 60 ألف وحدة كهربائية، وأن 6 من كل 10 سيارات جديدة كانت من النوع الكهربائى، نقلا عن هارالد موللر وكيل فولكس فاجن فى ألمانيا، الذى يستعد لطرح موديلات هذا العام فى النرويج.

وقد أظهر تقرير EV-Sales المتخصص فى نشر مبيعات السيارات الكهربائية تصدر تسلا قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للمركبات الخضراء خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، فى الفترة من يناير حتى نوفمبر، بعد أن تمكنت من بيع 304.8 ألف سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة المقابلة من عام 2018، والتى سجلت 204.9 ألف سيارة، بمعدل نمو 48.8%، مع العلم بأن مبيعات السيارات الكهربائية، خلال تلك الفترة، ارتفعت 12.4%، بإجمالى 1.94 مليون مركبة، مقابل 1.72 مليون سيارة كهربائية مبيعة خلال 2018.

وأظهر التقرير حصد تسلا حصة سوقية تصل إلى 16% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2019.

وقُدرت الحصة السوقية للعلامة الأمريكية تسلا، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018، بـ12%، وفقًا للتقرير.