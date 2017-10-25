العاصمة توافق على تخصيص 14 ألف فدان لشركة CLSD

❐ بيع 1200 فدان من إجمالى 5000 متاحة بنظام التخصيص المباشر ❐ «إعمار مصر» تتقدم للحصول على 1500 فدانبدور إبراهيمكشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن عقد اجتماع أول نوفمبر المقبل، لإقرار الموافقة على الطلب المقدم من «CLSD»

❐ بيع 1200 فدان من إجمالى 5000 متاحة بنظام التخصيص المباشر

❐ «إعمار مصر» تتقدم للحصول على 1500 فدان

بدور إبراهيم

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن عقد اجتماع أول نوفمبر المقبل، لإقرار الموافقة على الطلب المقدم من «CLSD» الصينية للحصول على 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية على طريق السخنة.

وأشار، على هامش مشاركته أمس فى اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الشركة وافقت على الطلب المقدم من «CLSD» لتنفيذ مدينة متكاملة تشمل منطقة صناعية على %30 من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى استثمارات لعلامات تجارية جديدة جاهزة للعمل فى مصر.

وأضاف أن الشركة الصينية ستحصل على قرض من حكومتها بقيمة 2.5 مليار دولار لتنفيذ المشروع الذى ستتم تنميته مشاركة مع شركة العاصمة، وستقوم بسداد القرض على 25 سنة وهى المدة التى سيتم خلالها تنمية المساحة بالكامل.

وانفردت «المال» فى عددها الصادر بتاريخ 12 أكتوبر بتقدم الشركة الصينية بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على تلك المساحة واستهداف تنميتها على مدار 25 عاماً.

وكان اللواء عابدين قد أشار خلال كلمته فى الاحتفال بوضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى طلب إحدى الشركات الصينية الحصول على 14 ألف فدان على طريق السخنة وخارج مساحة الأسبقية الأولى التى يتم تنفيذ أعمال المرافق بها.

ومن جهة أخرى كشف عابدين عن تقدم إعمار مصر الإماراتية بطلب إلى شركة العاصمة للحصول على 1500 فدان لتنفيذ مشروع متكامل، وجارٍ حاليًا التفاوض على السعر.

وأشار إلى أنه تم بيع 1200 فدان من 5000 فدان كان قد أعلن فى وقت سابق عن تجهيزها للطرح على المستثمرين، لافتا إلى أن المساحة المتبقية وهى 3800 فدان متاحة أمام الشركات الراغبة حاليا للتقدم بالطلبات للتخصيص بالبيع المباشر.

ولفت إلى أن سعر المتر بتلك الأراضى 3500 جنيه وتلتزم الشركات بسداد %20 مقدمًا.

وأضاف أن الشركات التى حصلت على أراضٍ بالطرح الأول للعاصمة أعلن عدد منها عن مشروعاتها، وقامت بالتسويق قبل الحصول على القرار الوزارى، وتم بيع عدد من الوحدات، مشيرا الى ان شركة العاصمة تجاوزت عن اتخاذ اجراء كون ذلك دعاية لها كما ان بيع الوحدات يعد دليلا على الاقبال على المدينة.

وشدد على أن الأيام الماضية وعقب زيارة الرئيس السيسى ووضع حجر الأساس بالعاصمة شهدت تعاون واستجابة سريعة من الوزارت لمطالب الشركة التى تم عرضها أمام الرئيس كما وافق وزير النقل الدكتور هشام عرفات على تنفيذ محطة للقطار المكهرب داخل العاصمة وبالقرب من الحى الحكومى.

وأشار إلى أنه سيتم نقل 50 ألف موظف من الشباب إلى الوزارات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم الإبقاء على الموظفين الكبار بمقار الوزارات بوسط المدينة لفترة معينة.