العاصمة الجديدة ومستقبل سيتى فى صدارة اهتمامات العملاء

رضوى عبدالرازقتوقعت آراء خبراء التسويق العقارى، أن يشهد العام الجارى تغيرا بخريطة المناطق الأعلى فى معدلات الطلب على الوحدات السكنية، نتيجة ظهور المشروعات الواعدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومستقبل سيتى، إضافة إلى تحسن مستوى الخدمات والمرافق بعدد من المدن القائمة كأكتوبر والشروق مع ارتفاع أسعار ال



رضوى عبدالرازق

توقعت آراء خبراء التسويق العقارى، أن يشهد العام الجارى تغيرا بخريطة المناطق الأعلى فى معدلات الطلب على الوحدات السكنية، نتيجة ظهور المشروعات الواعدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومستقبل سيتى، إضافة إلى تحسن مستوى الخدمات والمرافق بعدد من المدن القائمة كأكتوبر والشروق مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بالقاهرة الجديدة، والتى تؤدى بدورها إلى بحث العملاء عن بدائل أخرى.

وأكد خبراء التسويق أن العام الجارى سيشهد ارتفاعا فى الأسعار بنسبة بين 15 و%25، وسيتم تطبيق تلك الزيادات عقب انتهاء الربع الأول من العام الجارى.

وقال أحمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة نيو أفنيو للتسويق العقارى، إن العام الجارى سيشهد ظهور العديد من المناطق على قائمة اهتمامات العملاء، بما يدفع تلك المدن نحو تحقيق طفرة فى أسعارها مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد مدينتى السادس من أكتوبر والشروق نموا ملحوظا فى الطلب، ما يدفعها لملاحقة القاهرة الجديدة، مع تحسين مستوى البنية التحتية وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى.

وأضاف الدسوقى أنه من المتوقع أن تشهد مدينة مستقبل سيتى طفرة سعرية؛ نتيجة ارتفاع مستوى المرافق والبنية التحتية وسرعة تنفيذ الأعمال بها، كما توقع تنامى حجم المشروعات الإدارية والتجارية، وإبرام العديد من التعاقدات، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، ورغبة الشركات الأجنبية فى الحصول على مقار لها بالسوق المصرية.

وتوقع محمود حليمو، العضو المنتدب لشركة مكانك العقارية، أن تشهد العاصمة الإدارية الجديدة طفرة سعرية حوالى %50، فيما ستشهد أكتوبر ارتفاعا سعريا بنسبة من 10 إلى %15، والقاهرة الجديدة من 15 إلى %25.

وشدد حليمو أن الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات مؤخرًا، ستمثل إضافة للسوق وتتسم بميزة نسبيا من حيث ضمان الإسراع من تنفيذ المرافق والخدمات كون الدولة شريكًا استراتيجيًا بها، مشيرا إلى أن الحصول على وحدات فى مناطق جديدة، وبالمراحل الأولى من المشروعات هو الخيار الأمثل للعملاء الراغبين فى الشراء بغرض الاستثمار، وهو ما سيتوافر فى العديد من المشروعات خلال العام المقبل.

وأضاف أن الثلاثة أشهر الأولى من 2018 ستشهد استقرارًا سعريًا فى العقارات على أن تحدث ارتفاعات طبيعية فى الأشهر التالية، مشيرًا إلى أهمية إعداد الشركات دراسات تسعيرية منضبطة.

وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى، إن عام 2018 سيشهد إعادة توزيع خريطة الطلب على القطاع العقارى، واستحواذ مدن جديدة على الشريحة الأكبر من الطلب على العقارات، إذ تتصدر العاصمة الجديدة ومستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، قائمة اهتمامات العملاء خلال العام الجارى، يليهما التجمع الخامس والتى من المتوقع أن تشهد هدوءا على مستوى الطلب، وكذلك الارتفاعات السعرية مقارنة بالعاصمة.

وأضاف أن توسعات مدينة الشيخ زايد وطريق مصر إسكندرية الصحراوى ومدينة الجلالة بالعين السخنة ستشهد إقبالا ملحوظا من العملاء خلال العام الجارى، وتحقيق طفرة سعرية ملحوظة، لافتا إلى أن مدينة السادس من أكتوبر ستشهد استقراراً فى الطلب وهدوءا فى معدلات الزيادة السعرية، بينما من المتوقع انطلاقها خلال العام المقبل مع حركة التنمية فى المرافق والمشروعات الخدمية بالمدينة، وكذلك حرص شركات التطوير العقارى الكبرى على تنمية استثماراتها بتلك المدن.

وأوضح عادل أن العام الجارى يشهد نمواً فى حجم السوق والمشروعات المنفذة بنسبة %50، مقارنة بالعام الماضى، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية على مدار العام ستتراوح بين 15 و%20 فقط، كما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم حدوث زيادات فى التكاليف، تساعد على حدوث ارتفاعات سعرية طبيعية، كما أن العام الجارى من المتوقع أن يشهد طرح العديد من المشروعات الكبرى، ومن ثم حدوث وفرة فى المطروح من العقارات.

وقال هشام المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة جو جرين للتسويق العقارى، إن مدن العاصمة الإدارية الجديدة، وامتداد الشيخ زايد والساحل الشمالى، وكذلك العلمين الجديدة من المتوقع لهم حدوث ارتفاعات سعرية، وكذلك إقبالا من العملاء خلال 2018.

وأضاف أن القاهرة الجديدة ستشهد استمرار إقبال العملاء على الشراء بها حال طرح مشروعات بأسعار مناسبة وتيسيرات فى السداد تتلاءم مع إمكانيات الشريحة الكبرى من العملاء، مشيرا إلى أهمية وضع الشركات دراسات جيدة للسوق واحتياجتها قبل بدء تنفيذ المشروعات لضمان تنفيذ وحدات بأسعار وتسهيلات تتلاءم مع العملاء، مشيرا إلى أن العام الحالى سيشهد ارتفاعات سعرية طبيعية بمتوسط من 20 إلى %25 على أقصى تقدير.