«العاصمة الإدراية» تطرح ألف فدان استثمارى على الشركات العقارية

بدور إبراهيم:تعتزم شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية طرح 1000 فدان استثمارى جديد على الشركات العقارية الأسبوع المقبل.كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأراضى المزمع طرحها تقع فى الحىR8، وذلك بعد تخصيص الشركة عددا كبيرا من قطاع الأراضى

بدور إبراهيم:

تعتزم شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية طرح 1000 فدان استثمارى جديد على الشركات العقارية الأسبوع المقبل.

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأراضى المزمع طرحها تقع فى الحىR8، وذلك بعد تخصيص الشركة عددا كبيرا من قطاع الأراضى فى الأشهر الماضية بالحى R7.

وأشار ألى أن الشركة لديها طلبات من مستثمرين تتخطى المساحة المزمع طرحها الأسبوع المقبل، لافتا إلى طرح قطع أخرى لاحقًا، تلبيةً لأكبر جزء من طلبات الكيانات الراغبة فى ضخ استثمارات فى العاصمة.

ولفت إلى ان العاصمة الجديدة تركز فى المرحلة الحالية على الطرح بنظام البيع للحصول على موارد مالية من المقدمات لتمويل تنفيذ أعمال المرافق والعديد من الأحياء، ومنها الحى الحكومى، خاصة أن الشركة تتولى الإنفاق على تلك الأعمال ذاتيًا، ودون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء.

وقال عابدين إن الشركة تحصل على %20 مقدمًا، ويتم التقسيط على 4 سنوات، وتزيد تلك المدة فى حال الأراضى ذات المساحات الكبرى، وحسب شروط التفاوض .

وأضاف أنه قد يتم النظر فى اتباع آليات أخرى لتنمية الأراضى فى المرحلة المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال المرافق ومنها آلية الشراكة.

وأضاف عابدين أن آخر سعر لمتر الأراضى السكنى تم البيع به بالعاصمة الإدارية الجديدة 3800 جنيه، ومن 10 إلى 15 ألفًا للإدارى والتجارى، موضحا أنه من المقرر عقب الطرح المقبل، قيام لجنة التسعير بتقييم الأراضى وحساب معدلات التغير فى الأسعار.

وأكد أن هناك شركات كبرى تتفاوض مع العاصمة للحصول على أراضٍ، منها إعمار مصر التى ترغب فى اقتناص 1500 فدان، وجار حاليا الاتفاق على السعر، مشيراً إلى أن شركته ترغب بالفعل فى استقطاب الكيانات الكبرى شرط الحصول على القيمة الحقيقية للأرض.

وكشف عابدين عن حقيقة جائزة المليون جنيه التى أعلنت عنها الشركة، وانتشار تصريحات أمس بخصوص وضع شعار واختيار اسم جديد للعاصمة الإدارية.

وأكد أن الشركة طرحت مسابقة، ولكن بين المكاتب الاستشارية المصرية بغرض التنسيق الحضارى لشوارع العاصمة، ووضع تصور لشكلها من حيث أماكن أعمدة الإضاءة وتقسيم الشوارع والخدمات بها من أكشاك المرور وغيرها، لضمان تنفيذ وتصميم شوارع مبتكرة تتلاءم مع تفرد مشروع العاصمة الإدارية واختلافه.

وأضاف أن مجموع تلك الجوائز مليون جنيه، تمثل جائزة أولى بقيمة 400 ألف، وثانية 300 ألف، وثالثة 200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن على المكاتب الاستشارية الراغبة فى التقدم للمسابقة سحب كراسة الشروط الخاصة بها وقيمتها 1000 جنيه.

وأشار إلى أنه لا توجد مسابقات لتغيير اسم العاصمة الإدارية، وإلى الآن تحمل المسمى نفسه.