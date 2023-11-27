العاصمة الإدارية: 250 مليار جنيه حصيلة بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن الأخيرة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الاولى للمشروع القومي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أنه قبل نهاية العام الحالي سيتم الإعلان عن المكتب الاستشاري المسؤول عن وضع مخططات المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تلقى 350 طلبا لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من حزمة التيسيرات التى أتاحتها شركة العاصمة الإدارية للمطورين.

وأكد أن طرحا جديدا للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده حالياً قيادات العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان خالد عباس قد قال سابقا بخصوص آخر التطورات بالمدينة فإن الحياة بدأت تدب بالكامل بالعاصمة، فالحكومة تعمل بالكامل هناك من خلال وجود ما يعادل 45 ألف موظف، بجانب تواجد الكثير من العائلات التي تقطن فيها بصفة دائمة.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتلقى طلبات كثيرة من دول أفريقية تحديداً، لتبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعطاء دروساً في التخطيط والتنفيذ والتصميم.

وتابع أن الأفراد والمستثمرين مبهورين بجودة المشروعات وطريقة التفكير التي تنفذ بها المشروعات، وجميعها خبرات يمكن الاستفادة منها، فالعاصمة تفتح المجال أمام المطورين لاقتناص المزيد من الفرص وتطوير العديد من المشروعات.

وأشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت حلما وتم تحقيقه اليوم، سواء من تنفيذ مشروعات وتعمير الأرض، وانتقال الأفراد والموظفين إلى زيارات من الخارج تتم على مستوى عالمي، بجانب وجود بنية ذكية على مستوى متقدم.

وذكر أن أرباح شركة العاصمة الإدارية بنهاية يونيو الماضي بلغت نحو 10 مليارات جنيه.