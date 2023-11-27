العاصمة الإدارية: 13.5 مليار جنيه صافي أرباح الشركة أول 9 شهور

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العاصمة الإدارية، عن تحقيق الشركة أرباحًا بقيمة 17.5 مليار جنيه قبل الضرائب، و13.5 مليار جنيه بعد خصم الضرائب، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 20 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وأضاف عباس أن هذه النتائج مازالت في المراجعة وسيتم اعتمادها بشكل دقيق، خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي تعقده قيادات الشركة حاليًّا، أنها جمعت نحو 120 مليون دولار خلال عام من مبيعات الأراضي ذات الأولوية للسداد بالدولار، والتي يلتزم بها المطور بسداد مقدم الأرض بالدولار من خارج البلاد.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة تغطي كل الاحتياجات الأجنبية التي تريدها الشركة.