العاصمة الإدارية: 10% زيادة مرتقبة في أسعار طرح الأراضي الأسبوع المقبل

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العاصمة الإدارية، إن أسعار الأراضي بالطرح الجديد، المقرر الأسبوع المقبل، لن تختلف كثيرًا عن الطروحات السابقة لها، لكنها قد تسجل زيادة بنحو 10 إلى 12% فقط، مقارنة بالطرح الأخير.

وأضاف عباس أن شركة جوب ماستر تتولى عمليات إعادة الهيكلة بالعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بعدما اقتنصت مناقصة تقدمت إليها 4 شركات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العاصمة الإدارية، أن قيمة إجمالي طروحات الأراضي بالعاصمة لنحو 220 إلى 250 مليار جنيه بنسبة 70% تقريبًا من المرحلة الأولى.