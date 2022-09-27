العاصمة الإدارية و«مستشفيات السعودي الألماني» تبحثان فرص الاستثمار

استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الثلاثاء صبحي عبد الجليل بترجي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، يرافقه الدكتور محمد أحمد حبلص “المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا”، حيث قدما التهنئة لخالد عباس بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وقام ببحث فرص الاستثمار الممكنة في العاصمة الإدارية الجديدة كونها أحد أهم الأسواق الواعدة وبما تملكه من إمكانيات وبنية تحتية متميزة وتخطيط يلبي كافة مطالب المستثمرين.

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني تمتلك فروع في كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والقاهرة وصنعاء.

كما حصلت المجموعة علي عدد من الجوائز العالمية من حيث أفضل مركز معتمد للتدريب الطبي على دعم الحياة وأفضل مزود للرعاية الطبية وجائزة جراحة العظام بمعرض الصحة العربي.