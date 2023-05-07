«العاصمة الإدارية» و«شنايدر إليكتريك» يبحثان تنفيذ شركة لتوزيع الكهرباء

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك العالمية، والوفد المرافق له بمقر الشركة.

واستهل رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك اللقاء بإبداء إعجابه بما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة بالعاصمة الإدارية، خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والأخذ بعناصر الاستدامة في المشروع.

وتناول اللقاء فكرة إنشاء شركة خاصة لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى إنشاء “أكاديمية شنايدر” بغرض تدريب الكوادر الفنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، مع دراسة إمكانية شراء مبنى يصلح كمقر لشركة شنايدر إلكتريك العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلا اللقاء تنفيذ جولة ميدانية على عدد من المشروعات شملت التعرف على مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجديد ومبنى رئاسة مجلس الوزراء والحي الحكومي.