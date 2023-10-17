العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمد فترة تيسيرات المطورين لمدة شهر

في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن الذي آمن بالمشروع واستثمر فيه

وبالإشارة إلى التيسيرات المالية السابق الإعلان عنها الفترة الماضية ونظراً لكثرة الطلبات المقدمة للاشتراك في التيسيرات المعلن عنها

بداية العمل

فقد قررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في التيسيرات لمدة شهر إضافي اعتباراً من 18/10/2023 وذلك للمرة الأخيرة

وعلى المطورين الراغبين في الحصول على هذه التيسيرات التوجه للقطاع المالي بالشركة

وكانت شركة العاصمة الإدارية أعلنت منتصف أغسطس الماضي، إتاحة تقديم الشركات العقارية طلبات الحصول على التيسيرات لمدة شهر بدأت في منتصف أغسطس وانتهت مطلع الأسبوع الجاري.

أبرز تيسيرات للمطورين

وتمثلت أبرز التسهيلات التي قدمتها شركة العاصمة الإدارية، ترحيل الأقساط المستحقة وخصم غرامات فوائد التأخير، والتي تصل في بعض المشروعات لـ 50%، بالإضافة لمد مدة تنفيذ المشروعات.