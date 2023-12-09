العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توقع عقد شراكة مع «أتوس» الفرنسية

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة” Atos” اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة، ليتم تكليفها بالإدارة الشاملة والعملياتية للبنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات داخل المدينة لتوفير خدمات المدينة الذكية لأول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة.

تأتي مبادرة المدينة الذكية ضمن نهج شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) الذي يهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة للتنمية الحضرية المستدامة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين نوعية الحياة للمقيمين.

وبموجب هذه الاتفاقية الطموح، تلتزم شركة (ATOS) ، الشركة العالمية في مجال خدمات التكنولوجيا، بتطبيق خبرتها الواسعة في إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الذكية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل وخارج العاصمة الإدارية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تنفيذ ممارسات مبتكرة وصديقة للبيئة.

ومن المقرر أن تستفيد الشركة المشتركة المنشأة حديثًا من خبرة “Atos” العالمية، مما يضمن عمليات سلسة وفعالة للنظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة البيئية.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم، ستلعب شركة “Atos” دورًا حيويًا في نقل المعرفة، مما يمنح المشروع المشترك أفضل الممارسات المستمدة من إدارتها الناجحة لمبادرات المدن الذكية في جميع أنحاء العالم.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD ونيابة عن شركة Atos الفرنسية أحمد الحراني مدير عام شركة Atos Egypt وبرنيس شاساني الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة.

وشهد حفل التوقيع الدكتور مهندس أحمد فهمي المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ونور الدين بهمن، الرئيس التنفيذي لشركة Atos Tech Foundation، مع توقعات أن تكون الشركة المشتركة لاعبا رئيسيا في تشكيل المشهد الرقمي للعاصمة الإدارية الجديدة.