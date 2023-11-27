«العاصمة الإدارية»: طرح 50 قطعة أرض الأسبوع المقبل بقيمة مستهدفة 5 مليارات جنيه

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الطرح بالبورصة يحتاج للتجهيزات كبيرة وهو ما يتم حاليا من مختلف النواحي وننتهي من التجهيزات خلال الربع الثاني من 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أشكالا مختلفة للطرح وهو ما سيحدده مستشار الطرح.

وأشار إلى أنه جار إعادة هيكلة الشركة وفقا لكل المستجدات والتطورات، وخلال النصف الثاني من العام المقبل سيتم تحديد موعد الطرح بالبورصة وتفاصيله الكاملة.

وأوضح أن الطرح بالبورصات الدولية ضمن خطتنا وهو ما سيحدده مستشار الطرح.

وأكد أن هناك طرحا جديدا للأراضى أمام المطورين العقاريين، سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بانظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالى 5 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تعقده حالياً قيادات العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان خالد عباس قد قال سابقاً إنه بخصوص آخر التطورات بالمدينة، قال إن الحياة بدأت تدب بالكامل بالعاصمة، فالحكومة تعمل بالكامل من هناك من خلال وجود ما يعادل 45 ألف موظف، بجانب تواجد الكثير من العائلات التي تقطن فيها بصفة دائمة.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتلقى طلبات كثيرة من دول أفريقية تحديداً، لتبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعطاء دروس في التخطيط والتنفيذ والتصميم.

وتابع أن الأفراد والمستثمرين مبهورون بجودة المشروعات وطريقة التفكير التي تنفذ بها المشروعات، وجميعها خبرات يمكن الاستفادة منها، فالعاصمة تفتح المجال أمام المطورين لاقتناص المزيد من الفرص وتطوير العديد من المشروعات.

وأشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت حلم وتم تحقيقه اليوم، سواء من تنفيذ مشروعات وتعمير الأرض، وانتقال الأفراد والموظفين إلى زيارات من الخارج تتم على مستوى عالمي، بجانب وجود بنية ذكية على مستوى متقدم.

وذكر أن أرباح شركة العاصمة الإدارية بنهاية يونيو الماضي بلغت نحو 10 مليارات جنيه.