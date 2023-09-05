العاصمة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب بخصوص النادي الرياضى

وقعت اليوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المدينة الرياضية (نادي النادي) .

يهدف البروتوكول الي الاستفادة من الامكانيات والمنشآت الموجودة في العاصمة الجديدة مع الإسراع بمعدلات التنمية بالمدينة وتوفير متنفس رياضي صحي ترفيهي بمستوي متميز من خلال فتح باب العضوية لقاطني العاصمة الإدارية في نادي “النادي” المقام داخل المدينة الرياضية ويعتبر جزء منها ويستغل إمكانياتها الحديثة والمتعددة

فتح باب العضوية بالنادي وخصم 50%

يتضمن البروتوكول تطبيق نسب خصم على قيمة الاشتراك تصل الي 50% ويتيح للمطورين العقاريين بالعاصمة الترويج عن التخفيض المتاح لعضوية النادي لكل العملاء الراغبين في التملك في العاصمة

تم التوقيع بحضور ورعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية

ووقع علي بروتوكول التعاون كل من اللواء محمد نور مساعد وزير الشباب والرياضة للاستثمار واللواء دكتور مهندس أحمد فهمي فرج مدير عام الشركة