«العاصمة الإدارية» توافق على جدولة أقساط بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح 150 مشروعًا

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تلقى 350 طلبا لمشروعات بالعاصمة الجديدة للاستفادة من حزمة التيسيرات التى أتاحتها الشركة للمطورين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت الموافقة على منح التيسيرات لـ15 مشروعا حتى الآن بجدولة فى سداد الأقساط، بقيمة إجمالية تصل لـ10 مليارات جنيه وجار دراسة باقى الطلبات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده حالياً قيادات العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان خالد عباس قد قال سابقاً انه وةبخصوص آخر التطورات بالمدينة فأشار عباس إلى أن الحياة بدأت تدب بالكامل بالعاصمة، فالحكومة تعمل بالكامل من هناك من خلال وجود ما يعادل 45 ألف موظف، بجانب تواجد الكثير من العائلات التي تقطن فيها بصفة دائمة

وأكد أن العاصمة الإدارية تتلقى طلبات كثيرة من دول أفريقية تحديداً، لتبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعطاء دروس في التخطيط والتنفيذ والتصميم.

وتابع أن الأفراد والمستثمرين مبهورين بجودة المشروعات وطريقة التفكير التي تنفذ بها المشروعات ، وجميعها خبرات يمكن الاستفادة منها، فالعاصمة تفتح المجال أمام المطورين لاقتناص المزيد من الفرص وتطوير العديد من المشروعات.

وأشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت حلما وتم تحقيقه اليوم، سواء من تنفيذ مشروعات وتعمير الأرض، وانتقال الأفراد والموظفين إلى زيارات من الخارج تتم على مستوى عالمي، بجانب وجود بنية ذكية على مستوى متقدم.

وذكر أن أرباح شركة العاصمة الإدارية بنهاية يونيو الماضي بلغت نحو 10 مليارات جنيه.