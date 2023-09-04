«العاصمة الإدارية» تنوي طرح أراضٍ جديدة قبل نهاية العام الحالي

قال اللواء أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة بصدد إصدار طرح جديد لجميع الأراضي الباقية قبل نهاية العام الحالي

وأضاف فى تصريحات صحفية أن عددا قليلا من هذه الأراضي في منطقة R7 وفي أراضي النشاط المختلط أيضا، أو ما يعرف بـ “MU22وMU23 “، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذا الطرح في جميع وسائل الاعلام قريباً.

وعن أحدث تطورات الأعمال في منطقة الداون تاون، ذكر فهمي أن هذه المنطقة من أكثر المناطق الحيوية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستوعب الكثير من الخدمات التجارية والإدارية

مشيرا إلى بدء ظهور الواجهات الخارجية في معظم المباني، وانتهاء أعمال الخراسانات بالكامل، ومتوقع نهاية العام الحالي تسليم الكثير من المباني والوحدات للعملاء.

طبيعة التيسيرات

ودعا المطورين العقاريين المنفذين لمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى سرعة التقدم لإدارة المطورين بالشركة، لجدولة الأقساط دون دفع أي غرامات، والاستفادة أيضا من المدة الإضافية المتاحة لهم، وفقا للتيسيرات التي أصدرتها شركة العاصمة الجديدة مؤخرا لدعم ومساندة المطورين الجادين، باعتبارهم شركاء النجاح في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال مهلة تصل إلى شهر واحد فقط، والتي بدأت منذ صدور الإعلان عنها الاسبوع الماضي.

الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق والتشجير واللاند سكيب في منطقة R7

وأكد “فهمي” أهمية مطوري العاصمة الإدارية الجديدة، الذين يصل عددهم لأكثر من 400، ينفذون أكثر من 500 مشروع عقاري، مشيدا بهذه المشروعات العقارية الخاصة التي تضيف لشركة العاصمة الجديدة.

وأوضح أن الشركة مستعدة لاستقبال جميع المطورين خلال 7 أيام في الأسبوع، وخلال 24 ساعة يوميا.

وقال فهمي إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قدمت سلسلة من التيسيرات لمطوري العاصمة الجديدة خلال الفترة السابقة، وذلك بعد التغيرات الكبيرة التي حدثت وأثرت في صناعة التشييد والبناء، حيث تم مد مدد إضافية لفترات التنفيذ على مرتين مدة كل منهما 6 أشهر، أولها بعد تصديق مجلس إدارة الشركة في شهر أكتوبر من العام السابق ، والثاني بعد مد 6 أشهر إضافية أخرى، وذلك في شهر أغسطس من العام الحالي ، ليصل الإجمالي مدة سنة كاملة بدون دفع أي غرامات.

التعامل مع المطورين بشكل فردي كلا حسب حالته

وطمأن فهمي المطورين العقاريين على تيسير التعامل ودعم ومساندة الشركة، مؤكدا على أنه سيتم التعامل مع المطورين بشكل فردي كل حسب حالته، حيث سيتم التعامل مع كل مطور طبقا للموقف التنفيذي له وموقفه من السداد.

مشيرا إلى أن هناك أسلوبا آخر للتعامل مع المطور الذي قام بدفع مقدم ثمنا للأرض منذ 3 سنوات، ولم يبدأ التنفيذ حتى الآن.

وذكر فهمي أن الأسلوب الآخر هو إعادة التعامل على الأرض، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري، لأنه طبقا للتعاقد فإن مدة التنفيذ الملتزم بها تم انتهائها، كما أن نسبة التنفيذ لا تتعدى 5%، لذلك تجد الشركة في تلك الحالة عدم جدية هذا المطور، لذلك سيكون التعامل معه بأسلوب مختلف عن المطورين الجادين، الذين قاموا بتحقيق إنجازات على أرض الواقع.

إعادة التعامل على بعض الاراضى فى حالات معينة

وفيما يتعلق بتطورات الأعمال في منطقة R7، قال فهمي إن منطقة R7 منطقة كبيرة تبلغ مساحتها 1000فدان وتنقسم إلى 4مناطق، تبدأ من Zone 1 وحتى Zone 4.

مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة استلمت منطقتي Zone 1,2 من هيئة المجتمعات العمرانية بعد انتهائها من تنفيذ جميع أعمال المرافق فيهما

وتوقع “فهمي” خلال شهر سبتمبر الحالي استلام مرافق منطقتي “Zone 3,4 ” ليتم البدء في تنفيذ أعمال الطرق واللاند سكيب والتشجير

مضيفا أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق في منطقةR7 بالكامل، بالإضافة إلى أعمال الطرق والرصف واللاند سكيب أيضا في نهاية العام الحالي.