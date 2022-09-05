«العاصمة الإدارية» تنفذ زيارة ميدانية للشباب لتعريفهم بمعالمها الجديدة

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الإثنين الموافق 5/9/2022 مجموعة من شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات مصر حيث شارك فى الزيارة كل من مركز شباب (القاهرة – الجيزة – القليوبية – بنى سويف – الشرقية والغربية) تحت شعار “إنجازات الجمهورية الجديدة بعيون شباب مصر” وقد تم تنفيذ زيارة ميدانية لاطلاعهم على أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

و بدأت فعاليات الزيارة بالتجمع بمقر وزارة الشباب والرياضة بالحى الحكومى حيث استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشباب المشارك بالاضافة الى ممثلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وقدم الشكر للشركة على المجهود المبذول لصالح تنفيذ ومشروع العاصمة الادارية الجديدة تلى ذلك التوجه الى المدينة الرياضية لبدء فعاليات الانشطة المختلفة.

يأتى ذلك فى اطار حرص الدولة على تفعيل دور الشباب والتعرف على المشاريع القومية المختلفة والتى من أهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعمل على تواجدهم كأطراف فاعلة فى مختلف المجالات والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث وكذا حرص وزارة الشباب والرياضة على تعرف الشباب على عناصر الجمهورية الجديدة ورسم خارطة طريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير وريادة الوطن والمستقبل.