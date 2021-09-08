العاصمة الإدارية تنشر خريطة تفصيلية لمباني منطقة «mu23» التجارية

نشرت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية خريطة تفصليلة لكافة المباني والمنشآت بمنطقة mu23 بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلعت “المال” على الخريطة التي تضمنت التحديد التفصيلي لعدة مبانٍ جار تنفيذها.

وكان من أهم الشركات “المتحدة للتطوير العمراني، والعاصمة للمقاولات، جلوري لإدارة وإنشاء المؤسسات التعليمية، النساجون الشرقيون، المتحدة للتطوير العمراني، كاسيل للتطوير العمراني، أي جت للاستثمار العقاري”.

وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد أصدرت بيانا صحفيا مؤخرا لتوضيح عدة نقاط حول حجز أو شراء وحدات فى المشروع القومي.

واطلعت «المال» على نسخة من البيان الذى نص علي أن العاصمة الإدارية تهيب بجميع المواطنين عدم حجز أو شراء أي وحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط وهي (صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة « سكنى – إدارى – تجاري»).

وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.

ورحبت بأى استفسارات تخص ذلك، علما بأن حجز وحدة عقارية هى علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة الإدارية أى دخل فى ذلك، حيث إن السوق العقارية بالعاصمة هى سوق مفتوحة للجميع.

وأهابت الشركة بالمواطنين والحاجزين لدى شركات المستثمرين العقاريين بتوخى الحذر فى نقل المعلومات غير الصحيحة.

وأكدت سعيها الدائم إلى دعم جميع المستثمرين الجادين والمواطنين بالمشروع حيث إنه طبقا للمراجعة المستمرة فإنه جار الآن التنفيذ بجميع أراضى العاصمة ومتابعة جميع الشركات.

وأوضحت أن المطورين الذين اتخذوا من الفندق مقرا لشركاتهم ليس لهم أى علاقة بشركة العاصمة وأن أى عمليات بيع للوحدات هى على مسئوليتهم الخاصة «منصات – العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات – جسور العقارية».