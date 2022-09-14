«العاصمة الإدارية» تنشئ وحدة لحل أزمة تأخر صدور التراخيص

تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنشاء وحدة على غرار «الشباك الواحد»، بالتعاون مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستهدف تسهيل إجراءات استخراج ومنح التراخيص للمطورين العاملين بالمشروع.

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الأخيرة تضع الخطوط العريضة لعمل الوحدة المزمع إنشاؤها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود نقص فى أعداد المهندسين، بشكل أدى لتأخر صدور التراخيص.

وأضاف عباس، فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى لمعرض سيتى سكيب أمس، أنه فى خلال 4 أسابيع سيظهر أثر تلك الإجراءات وسيتم حل المشكلة بالكامل، مع تعيين مزيد من المهندسين لمراجعة المستندات المقدمة من المطورين.

وكانت «المال» قد نشرت خبراً يتضمن مطالب مطورى “العاصمة الإدارية”، وتركزت بشكل رئيسى فى إنهاء أزمة تأخر تراخيص بناء المشروعات، والتى بدورها عرقلت الخطة الزمنية للتنفيذ وأدت لارتفاع التكلفة- بحسب تعبيرهم.

وتولى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مطلع الشهر الجارى، خلفاً للواء أحمد زكى عابدين.

وتمتلك العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 230 ألف فدان، لتصبح بذلك أكبر شركة عقارية من حيث حجم الأصول المملوكة لها، وتقام المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان، وتضم مشروعات سكنية وإدارية وطبية وتجارية وتعليمية متنوعة.

وفى سياق متصل، قال عباس، إن الحكومة تعتزم الانتقال بالكامل للعاصمة الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت فى الفترة الأخيرة بعض التوجيهات للوزارات لمزاولة العمل لمدة يومين بمقراتها الجديدة بالعاصمة.

وذكر عباس أن أهم ما يميز القطاع العقارى فى مصر هو وجود طلب حقيقى ناتج عن زيادة أعداد السكان بشكل مستمر، علاوة على توافر العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، سواء فى المجالات الطبية أو التعليمية أو التجارية والإدارية.