العاصمة الإدارية تمد فترة تنفيذ المشروعات القائمة بنحو 20%

قرر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إقرار عدد من التيسيرات للمطورين العاملين في المشروع القومي منها مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة بنحو 20%.

كما وافق مجلس إدارة شركة العاصمة علي منح تيسيرات تتعلق بالسداد والتي تشمل ( تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد و غرامات التأخير تصل إلى 50 % ).

وأكدت شركة العاصمة أن هذه التيسيرات سيتم العمل بها لمدة شهر من تاريخ هذا الإعلان.

وبناءً على ما تقدم تهيب شركة العاصمة بالسادة المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاشتراك في تلك التيسيرات سرعة التوجه للقطاع المالي الكائنة بالحي الحكومي.

وأكدت ان هذه القرارات تأتي في اطار حرص الشركة علي تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الأمر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن.