«العاصمة الإدارية» تمد فترة تلقى طلبات المطورين للحصول على تيسيرات السداد لمنتصف أكتوبر

قررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مد فترة تلقي الطلبات من المطورين العقاريين، للحصول على التيسيرات المقدمة بشأن سداد مستحقاتها المالية، لمدة شهر جديد.

وقالت الشركة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية، إن قرار مد فترة تلقي الطلبات جاء نتيجة ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من المطورين للاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الشركة، ليكون آخر موعد لتلقي الطلبات 16 أكتوبر 2023.

مطالب بسرعة التوجه

وطالبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المطورين العقاريين العاملين على أراضيها والراغبين في الحصول على تلك التيسيرات، سرعة التوجه للقطاع المالي بالشركة الكائنة بالحي الحكومي.

وكانت شركة العاصمة الإدارية أعلنت منتصف أغسطس الماضي، إتاحة تقديم الشركات العقارية طلبات الحصول على التيسيرات لمدة شهر بدأت في منتصف أغسطس وانتهت مطلع الأسبوع الجاري.

أبرز تيسيرات للمطورين

وتمثلت أبرز التسهيلات التي قدمتها شركة العاصمة الإدارية، ترحيل الأقساط المستحقة وخصم غرامات فوائد التأخير، والتي تصل في بعض المشروعات لـ 50%، بالإضافة لمد مدة تنفيذ المشروعات المختلفة.

وتأتي التسهيلات المقدمة من الشركة في إطار حرصها على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن.

