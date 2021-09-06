«العاصمة الإدارية» تكشف موقف تراخيص 26 شركة بالأراضى الأقل من 5 أفدنة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بياناً حول موقف تراخيص قطع الأراضى الأقل من 5 أفدنة التى تم بيعها فى المشروع.

وتضمن البيان ذكر 26 شركة حصلت على رخص إنشاء المشروعات فى منطقتى “إم بى 23” و”آر 7″، ومن أبرزها شركة هورايزون للتطوير، واى سى جروب، وجلوبال بايونير العقارية، وهوم تاون، وكابريول للمعمار، ورويال وان نيو كايرو، والتكنولوجيا للاستثمار العقارى، والعاصمة لانشاء المدارس وسيفن بيلرز الدولية للتعليم.

ومن ضمن الاراضى التى حصلت على رخصة فى منطقة ار 7 كل من شركات الرواد للمدارس، ودبى للاستثمار العقارى، وفورسيزون جروب العقارية، ونيوكايزن للتطوير، وسانت فاتيما، وكابريزل سمارت اديوكيشن، ونيومودرن التعليمية، والمروة للمقاولات، وجولدن كابيتال.

كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد أصدرت بيانا صحفيا منذ عدة أسابيع لتوضيح عدة نقاط حول حجز أو شراء وحدات فى المشروع القومي.

واطلعت «المال» على نسخة من البيان الذى نص علي أن العاصمة الإدارية تهيب بجميع المواطنين عدم حجز أو شراء أى من الوحدات سواء (سكنى، إدارى أو تجاري) من أى مطور إلا بعد التأكد من عدة نقاط.

بيان تحذيري سابق

وأوضح البيان أن تلك النقاط هى صدور القرار الوزارى «المخطط العام المعتمد للمشروع» أو صدور الرخص البنائية للمبانى بأنواعها المختلفة « سكنى – إدارى – تجاري».

وطالبت شركة العاصمة الإدارية بالتأكد من بدء المطور فى التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع؛ بجانب متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.

ورحبت بأى استفسارات تخص ذلك، علما بأن حجز وحدة عقارية هى علاقة ثنائية بين المواطن والمطور وليس لشركة العاصمة الإدارية أى دخل فى ذلك، حيث إن السوق العقارية بالعاصمة هى سوق مفتوحة للجميع.

وأهابت الشركة بالمواطنين والحاجزين لدى شركات المستثمرين العقاريين بتوخى الحذر فى نقل المعلومات غير الصحيحة.

وأكدت سعيها الدائم إلى دعم جميع المستثمرين الجادين والمواطنين بالمشروع حيث إنه طبقا للمراجعة المستمرة فإنه جار الآن التنفيذ بجميع أراضى العاصمة الإدارية ومتابعة جميع الشركات .

وأوضحت أن المطورين الذين اتخذوا من الفندق مقرا لشركاتهم ليس لهم أى علاقة بشركة العاصمة وأن أى عمليات بيع للوحدات هى على مسئوليتهم الخاصة « منصات – العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات – جسور العقارية».