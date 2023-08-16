العاصمة الإدارية تقر تيسيرات هامة للمطورين تشمل تسهيلات في سداد الأقساط

قرر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إقرار عدد من التيسيرات للمطورين العاملين بداخل المشروع القومي منها ما تتعلق بسداد التزامات مالية تشمل (تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد و غرامات التأخير تصل إلى 50 % ).. بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان لسرعة الاستجابة.

وبناءً على ما تقدم تهيب الشركة بالمطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاشتراك في تلك التيسيرات سرعة التوجه للقطاع المالي بالشركة الكائنة بالحي الحكومي.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن.

نتائج أعمال قياسية

ومنذ أيام اجتمعت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الثلاثاء الموافق 8/8/2023 بمقر الشركة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022، والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه، والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبًا.

وحسب بيان صادر من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16.1 مليار جنيه.

سداد الضرائب

وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3.7 مليار جنيه، مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي بلغت 1.4 مليار جنيه، وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه، ليكون بذلك إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.

كما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 مبلغ 78.7 جنيه، مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار جنيه، بدلًا من 104 مليارات عن العام المالي السابق.