«العاصمة الإدارية» تقترب من حل أزمة توقف مشروع «ذا سيتى»

اقتربت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من حل أزمة مشروع ذا سيتى، التابع لشركة ماستر جروب للتطوير العقارى، والذى يشهد توقفًا تامًا فى أعمال الإنشاء منذ فترة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت سابقًا عن توقف إنشاءات مشروع ذا سيتى المملوك لشركة ماستر جروب، بسبب عدم سدادها أقساط الأراضى لصالح «العاصمة»، وما تلا ذلك من سفر رئيس الشركة محمد لاشين للخارج وعدم عودته حتى الآن.

«عابدين»: اتفاق على جدولة الأقساط وتأخيرها 6 أشهر.. وشقيق «لاشين» يتعهد بالاستكمال

وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، إن شركته بذلت كل الجهود لحل أزمة «ذا سيتى»؛ نظرًا لشراء عدد كبير من المواطنين فى المشروع، وتمت مؤخرًا الموافقة على جدولة الأقساط المستحقة على ماستر جروب، وتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر مقبلة.

فتح حساب بنكى لتلقى شيكات العملاء.. وتوقعات بعودة الإنشاءات خلال أسابيع

وأكد «عابدين» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «ماستر جروب» فتحت حسابًا فى أحد البنوك المحلية لإيداع حصيلة شيكات العملاء، وتلقى الأقساط الدورية منهم لاستكمال عمليات الإنشاء التى من المتوقع أن تعود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح أن أحد أشقاء محمد لاشين رئيس ماستر جروب هو من قام بالتوقيع على الإجراءات الجديدة، وتعهد باستكمال الأعمال الإنشائية، فى ظل سفر محمد لاشين للخارج، وصعوبة عودته خلال الفترة الحالية.

ويقع مشروع ذا سيتى على مساحة 54 فدانًا فى منطقة «R 7» التى اشترتها الشركة بقيمة 800 مليون جنيه، وخططت ماستر جروب لإنشاء مشروع سكنى متكامل، باستثمارات 4.5 مليار جنيه، وبالفعل باعت النسبة الأكبر من المشروع، وكان من المخطط تسليم المرحلة الأولى منه مطلع عام 2022.

وعلمت «المال» أن مسئولى ماستر جروب عقدوا أكثر من اجتماع خلال الأيام الماضية مع مجموعة من مسوقى المشروع لسداد جزء من الأموال المتأخرة نظير عمولات التسويق، وتعهدوا بعودة شركات المقاولات للعمل من جديد للموقع؛ بهدف استعادة معدلات التنفيذ والسير على الجدول الزمنى المتفق عليه.

ووفقًا لمعلومات سابقة، فإن ماستر جروب تعثرت فى سداد 240 مليون جنيه، تُمثل أقساطًا متأخرة، ووفقًا لتعاقدها مع شركة العاصمة من المفترض أن تنتهى الأقساط خلال عام 2022.

وأوضحت مصادر مقربة من الملف، أن الحساب البنكى المشار إليه لاستلام أقساط العملاء سيخضع لإشراف مباشر من جهات حكومية، للتأكد من صرف الأموال فى إنشاءات المشروع، ولاستعادة ثقة العملاء فى الشركات العاملة فى العاصمة.

يذكر أنه منذ عدة شهور اتجهت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لسحب قطعة أرض من شركة ماستر جروب كانت تخطط لإنشاء مشروع «سيتى أوفال» عليها، وبررت تلك الخطوة بأن ماستر جروب لم تلتزم بالاشتراطات التى وضعتها «العاصمة الإدارية»، إضافة إلى تأخرها فى استصدار القرار الوزارى للمشروع.

وقامت «ماستر جروب» ببيع الوحدات داخل مشروع «سيتى أوفال» مخالفة الاشتراطات التى وضعتها العاصمة، وكانت الشركة ترغب فى إنشاء المشروع على مساحة 37 فدانًا، وقدرت الاستثمارات المتوقعة للمشروع بحوالى 3.8 مليار جنيه، تستهدف من خلالها مبيعات بحوالى 6 مليارات جنيه.

وسددت «ماستر جروب» بالفعل مقدم الأرض إلى «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، والتى حصلت عليها بإجمالى قيمة تبلغ 687 مليون جنيه،