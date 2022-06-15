«العاصمة الإدارية» تعلن طرح مستشفى مركزي في الحي السكني «R7»

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن طرح قطعة أرض رقم HOS01 بالحي السكني R7، مخصصة لإقامة مستشفى مركزي كبير.

وأوضحت شركة العاصمة من خلال الطرح المعلن عنه على موقع وزارة الإستثمار، أن القطعة المطروحة مرفقة بالكامل.

وأشارت إلى أن المساحة الكلية للقطعة تبلغ 11,902.3 م2، بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد، بقيمة إجمالية 59,511,500 ج.م.

وأكدت الشركة أن الطرح المقدم يتمتع بعدد من المزايا النسبية، يأتي على رأسها قرب القطعة المطروحة من الطريق الدائري الإقليمي، علاوة على قربها من حي السفارات ومنطقة المعارض، وتوافر جميع الخدمات والمرافق بها.

وحددت شركة العاصمة عدد من الشروط، منها عدد الأدوار المصرح بها والمقدر بـ5 أدوار، إضافة إلى تحديد النسبة البنائية المصرح بها والتي قدرت بـ40% فقط من إجمالي المساحة الكلية.