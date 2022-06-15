«العاصمة الإدارية» تعلن عن طرح قطعة أرض لإقامة حضانة في الحي السكني «R8»

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن طرح قطعة أرض رقم (KG 03) بالحي R8 لإقامة حضانة.

وأوضحت شركة العاصمة من خلال الطرح المعلن عنه على موقع وزارة الإستثمار، أن القطعة المطروحة مرفقة بالكامل.

وأشارت إلى أن المساحة الكلية للقطعة تبلغ 1500م2، بسعر 4 آلاف جنيه للمتر الواحد، بقيمة إجمالية 6 مليون ج.م.

وأكدت الشركة على أن الطرح المقدم يمتاز بعدد من المزايا النسبية، يأتي على رأسها أن الحي المطروح به المشروع من أشهر أحياء العاصمة الإدارية والعامر بالأحياء السكنية.

علاوة على قرب المساحة للحي الدبلوماسي والنهر الأخضر، كما أنه يقع جنوب منطقة الداون تاون والحي الحكومي، ومدينة المعرفة.

وحددت الشركة عدد من الشروط منها عدد الأدوار المصرح بها والمقدر بأرضي + دور، بالإضافة إلى تحديد النسبة البنائية المصرح بها والتي قدرت بـ30% فقط.