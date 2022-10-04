«العاصمة الإدارية» تعرض فرصا بالمنطقة الطبية والنهر الأخضر

عرضت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عددا من الفرص الاستثمارية على وفد رجال الأعمال الكويتى الذى يزور مصر حاليا.

وقال خالد عباس رئيس الشركة – فى تصريحات لـ«المال» على هامش ملتقى الأعمال المصرى الكويتى أمس – إن الفرص المتاحة، التى تمت مناقشتها مع الجانب الكويتى، شملت تنفيذ مشروعات فى منطقة النهر الأخضر بالعاصمة.

وأشار عباس إلى أنه استعرض أيضا مع الوفد الكويتى الاستثمار فى منطقة طبية بالكامل تصل مساحتها إلى نحو 650 فدانا، متوقعا وصول إجمالى الاستثمارات بها إلى نحو 30 مليار جنيه.

وأكد عباس فى تصريحات صحفية أمس إن كل الجهات الحكومية بما فى ذلك رئاستا الجمهورية والوزراء، ستنتقل إلى العاصمة الإدارية بحلول منتصف العام المقبل، عبر انتقال نحو 40 ألف مواطن، موضحاً أن العاصمة الإدارية منفتحة على جميع الاستثمارات فى كل القطاعات.