العاصمة الإدارية تطرح قطعة أرض لإقامة مدينة ترفيهية عالمية بنظام المشاركة

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن طرح إنشاء وإدارة وتشغيل مدينة ترفيهية متكاملة، في القطعة الواقعة بتقاطع الطريق الدائري بالإقليمي مع طريق العين السخنة جنوب العاصمة، بنظام المشاركة.

وأكدت الشركة، في إعلانها المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار، أن القطعة تم ترفيقها بالكامل، وتقع على طريق العين السخنة وتبعد 50 كيلو مترا عن مدينة ومنتجعات الجلالة الساحلية، وتبعد 80 كيلو مترا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبعد نحو 30 كيلو مترا عن القاهرة.

وكشفت الشركة أن مساحة القطعة 6.113.64 فدان، على أن يكون الطرح بنظام المشاركة.

وأوضحت، أن الطرح يعد فرصة فريدة من نوعها وتجربة واعدة لإقامة مدينة ترفيهية عملاقة بمواصفات عالمية تضم ملاهي عالمية وكذلك ملاهي مائية وحدائق ومتنزهات شاسعة، حديقة حيوان صغيرة، فنادق عالمية، مولات تجارية متنوعة، سلاسل مطاعم عالمية مختلفة لإرضاء كافة الأذواق، مجمع سينمات ومتحف مائي بالإضافة لمحلات الهداية التذكارية.

يتميز المشروع بأنه يقع على طريق العين السخنة وبجوار المدينة الرياضية والحي الدبلوماسي بالإضافة إلى قربه من محطة القطار السريع.