العاصمة الإدارية تشارك للمرة الأولى بمعرض MIPIM فرنسا

تشارك شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية للمرة الأولى في معرض “MIPIM”، الذى يقام سنوياً فى مدينة كان بفرنسا بحضور المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتسعى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمشاركتها فى المعرض لتحقيق نقلة نوعية في الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة وجذب الاستثمارات الاجنبية مع عرض الفرص المتاحة ودعم شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة الادارية في عمليه تصدير العقار وهو ما تهدف اليه الدولة في المرحلة الحالية

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يعد أكبر معرض عقارى فى العالم وتقام نسخته الحالية خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ مارس 2023 في مدينة كان بفرنسا.

مدة المعرض

يستقطب الحدث الذي يستمر أربعة أيام اللاعبين الأكثر نفوذاً في جميع قطاعات صناعة العقارات الدولية كما أنه يتيح الفرصة لعرض الشركات والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة إلى الآلاف من المتخصصين في هذا المجال.

يشارك في المعرض أكثر من 20000 مشارك من أكثر من 80 دولة ، بما في ذلك المهندسين المعماريين والمستثمرين والمطورين ومجموعات الفنادق.