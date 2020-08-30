«العاصمة الإدارية» تسمح بزيادة أدوار تجارية بمنطقة الداون تاون

وافقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة على إجراء تعديلات تسمح بزيادة أدوار بعض المبانى التجارية والإدارية بالمنطقة MU23 بحى الداون تاون فى العاصمة، مقابل سداد الشركات الراغبة فى ذلك %10 من قيمة الأرض مقابل كل دور إضافى.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن خطوة العاصمة الإدارية تأتى فى إطار رغبتها فى زيادة الكثافة بتلك المنطقة التى تتسم باتساع مساحة الطرق، خاصة أن المبانى تطل على طريق بعرض 125 متراً، وقريب من محور الأمل ومدخل طرق السويس ومدينة المستقبل.

وتابعت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن توجه العاصمة الإدارية اختيارى للشركات الراغبة، وهناك بعضها استفاد، وبالفعل حصل على موافقات رسمية من شركة العاصمة الإدارية، ومنها كاسيل للتطوير العمرانى، ودوجا العقارية التى تسعى لإنشاء مبنيين إدارى وتجارى وطبى.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، إن شركته حصلت على موافقة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة لزيادة عدد أدوار مشروع «إيست سايد» ليصبح 10 أدوار بدلًا من 8، ما سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع الذى يقع فى بلوكH1 بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف منصور أن مشروع إيست سايد يضم تصميمه مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة يبلغ إجماليها 7600 متر مربع، وتنقسم الأدوار إلى 3 تجاري، و2 طبى، وباقى الأدوار إدارية ويضم الدور الواحد 23 وحدة، وتبلغ المساحة البنائية له نحو 22 ألف متر، باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه

ونوهت المصادر إلى أن العاصمة الإدارية تدرس على حدة حالة كل شركة حصلت على أرض بتلك المنطقة، وترغب فى زيادة الأدوار، وتدور الموافقة على إضافة دورين للمبانى المطلة على الشارع الرئيسى، تنخفض إلى دور واحد فى المبانى الخلفية، ويؤخذ فى الاعتبار وجود مطار قريب من الداون تاون

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت اعتماد 15.5 مليار جنيه لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالى الجارى، فى إطار رغبة الحكومة لدعم مدن الجيل الرابع وفقًا لتقرير زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.