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العاصمة الإدارية تستقبل وزير الحكم المحلي بدولة زيمبابوي ووفد البنك الأفريقي

تنفيذ عرض تقديمى متكامل عن المشروع وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة فى العاصمة الإدارية
أحمد صبحي 9:18 م, الأحد, 30 يناير 22 9:18 م, الأحد, 30 يناير 22

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استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الأحد، وفدا من دولة زيمبابوي يترأسه “چولى مويو” وزير الحكم المحلى والعمل العام، بالإضافة إلى وفد يمثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وجاءت الزيارة في إطار رغبة الجانب الزيمبابوي في الإطلاع على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من خبرة الجانب المصري وكوادر شركة العاصمة الإدارية فى نقل التجربة المصرية والاهتداء بالنموذج المصرى فى انشاء عاصمة جديدة فى دولة زيمبابوى علي غرار مشروع العاصمة الادارية الجديدة.

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واستهل الضيف زيارته بلقاء اللواء اح/ أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حيث تم تنفيذ عرض تقديمى متكامل عن المشروع وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة فى العاصمة الإدارية.

كما تم التباحث حول أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين وأسلوب نقل الخبرة، تلي ذلك زيارة العديد من الأماكن داخل العاصمة الإدارية منها الحي الحكومي والبرلمان المصري الجديد ومنطقة الأعمال المركزية.

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وفي نهاية الزيارة أبدى وزير الحكم المحلي بدولة زيمبابوي اعجابة الشديد بما تم تنفيذه و أشاد بالمشروع وحجم المنجز فيه.

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بقلم أحمد صبحي

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