«العاصمة الإدارية» تستقبل وزير التخطيط الإندونيسي والمسؤول عن إنشاء عاصمة جديدة بديلة عن جاكرتا

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الأربعاء وزير التخطيط الاندونيسي سوهارسو مونوارفا يرافقه المسئول الأول عن إنشاء العاصمة الجديدة لدولة إندونيسيا التي من المقرر لها ان تكون بديلًا للعاصمة الحالية چاكرتا ووفد مرافق لهم و أعضاء سفارتهم فى مصر.

وبدأت الزيارة بلقاء اللواء أحمد ذكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وتم استعراض مشروع العاصمة الإدارية بكافة جوانبه مع التطرق إلى نواحى عدة وموضوعات محل اهتمام الجانبين.

وتم بعد ذلك تنفيذ زيارة ميدانية للموقع وزيارة العديد من الأماكن منها الحى الحكومى, البرلمان, مجلس الشيوخ, ساحة الشعب ومركز مصر الثقافى الإسلامي.

وبنهاية الزيارة، أبدى الجميع انبهارهم الشديد بما تم بالمشروع خصوصاً ما يتعلق بالحي الحكومي مع طلب التعاون المستقبلي بين الجانبين لتبادل الخبرات في ظل ما تم في العاصمة الإدارية في مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.