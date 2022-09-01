«العاصمة الإدارية» تستقبل الوفود المشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للاتحاد الأفريقي

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الخميس الوفود المشاركة فى اجتماع الدورة الرابعة للجنة الثامنة التابعة للاتحاد الأفريقى والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلى، والتنمية الحضرية، واللامركزية والتي تستضيفها وزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

واستهلت الزيارة بعمل تقديم كامل لمشروع العاصمة الإدارية من حيث الموقع والمساحة وأسلوب التمويل والهدف من المشروع وتم الاستماع إلى جميع الاستفسارات من الوفود المشاركة والرد عليها.

وعلى هامش الاجتماع تم عقد لقاء جمع المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وكل من وزير الخدمة العامة فى مملكة إسواتينى ونائب وزير الحكم المحلى فى جمهورية جنوب أفريقيا حيث تم تبادل وجهات النظر ومناقشة الموضوعات المشتركة وقد طلب ممثلو الدولتين الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال بناء المدن الجديدة حيث رحب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بتبادل الخبرات وإمداد الدولتين وكافة الدول الأفريقية بكل الخبرات المتاحة بغرض تنمية وتطوير التعاون بين مصر وجميع الدول الأفريقية.

و تلى ذلك تنفيذ زيارة ميدانية للموقع وزيارة العديد من الأماكن منها الحى الحكومى، البرلمان، ساحة الشعب ومركز مصر الثقافى الإسلامى.