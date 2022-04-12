العاصمة الإدارية تستضيف أول منتدى اقتصادي مصري نيجيري مايو المقبل

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتنسيق مع سفارة نيجيريا، بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفتره من 22 حتى 25 مايو المقبل، المنتدى والمؤتمر الاقتصادي المصري النيجيري الأول، بمشاركة 160 شركة نيجيرية، و150 شركة مصرية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك في القطاع الخاص بين الدولتين، والبحث عن الفرص وآفاق تجارية واستثمارية إستراتيجية تصديرية بين الطرفين، ودعم التعاون الأفريقي الأفريقي، ما بين العلاقات المصرية النيجيرية، وباقي الدول الأفريقية من منظور القطاع الخاص.

وينظم المؤتمر كل من: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، والجمعية النيجيرية المصرية للثقافة والاقتصاد الاجتماعي NECSEF، برعاية حكومية رفيعة المستوى من الجانبين وعدد كبير من مجتمع المال والأعمال في الدولتين.

من جهته أعلن السفير النيجيري ناورا أيا ريمي بالقاهرة أنه يُجري اتصالات مكثفة مع الحكومة النيجيرية، والجانب المصري، وعلى كل المستويات حتى يحقق المؤتمر أهدافه، مؤكدًا دعم رئيس الجمهورية في نيجيريا، ودعم رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعاون المشترك بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة.

وأكد مشاركة وزارة التجارة والصناعة في نيجيريا ومركز تنمية الصادرات النيجيري، ومراكز دعم المشاريع الزراعية، بالمؤتمر، لافتًا إلى وجود معرض سيُعقد على هامش المنتدى، موضحًا أن اليوم الثالث للمؤتمر سيكون للقاءات الثنائية بين رجال أعمال البلدين.

وأوضح أن المؤتمر من المقرر أن يشارك فيه 160 رجل أعمال نيجيريًّا في أكثر من 13 قطاعًا اقتصاديًّا، مثل قطاعات التعدين، والصناعة، والعقارات، والتشييد والبناء، والزراعة، والصحة، والطاقة، والموارد المائية،

مشيرًا إلى أن كل هذه القطاعات تحمل اهتمامات مجتمع المال والأعمال، ومجتمع القطاع الخاص النيجيري، مؤكدًا أن ما حققته مصر في ملف الإصلاح الاقتصادي جذب كل رجال الأعمال من كل الدول.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر عددًا من الحكوميين، وقادة التجارة الأفارقة، ورواد الأعمال، وعمالقة الصناعة الأفريقية، وممثلي المنظمات التجارية، ووسائل الإعلام الأفريقية من الدرجة الأولى.

وأشار السفير النيجيري إلى أن التعاون المصري النيجيري في ملف القطاع الخاص يعتبر امتدادًا لما تم توقيعه في جمهورية مصر العربية باتفاقية تعاون مشترك عُقدت بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، والجمعية النيجيرية للاقتصاد والثقافة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية برئاسة السيد الحاج محمود أحمد، لافتًا إلى أنه يُعتبر من أهم رجال الأعمال النيجيريين.

السفير النيجيري : نعمل على رفع التبادل التجاري بين البلدين من 181 مليون دولار إلى مليار دولار الفترة المقبلة

وأشار السيد بشير الملحق التجاري لسفارة نيجيريا إلى تواجد الاقتصاد المصري بقوة داخل السوق النيجيرية، وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين،

كما أشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية والبشرية التي تمتلكها كل من مصر ونيجيريا، وقال: “حان وقت دخولنا في مرحلة متميزة وجديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، واستغلال الطاقات الاقتصادية المتاحة بالبلدين بشكل مناسب”.

وأضاف أن العلاقات المصرية النيجيرية ممتدة منذ مطلع الستينيات، وأكد أن التجارة بين مصر ونيجيريا في نمو ملحوظ، حيث سجلت، العام الماضي، 181 مليون دولار، وأضاف: “تحاول الدولتان تعزيز التعاون المشترك باعتبارهما من كبرى اقتصادات القارة السمراء”.

من جهته أكد د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المؤتمر الاقتصادي المقبل في مايو المقبل يعتبر باكورة التعاون المشترك مع معظم الدول الأفريقية،

مشيرًا إلى أن الجمعية تحمل نسخة مميزة من صفوة مجتمع المال والأعمال المصري، من القطاع الخاص في 22 لجنة، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية يحاولون إعادة استكشاف الطريق إلى القارة الأفريقية، والمحاولات الجادة في الدخول المحسوب إلى عمق القارة الأفريقية،

مؤكدًا أن نيجيريا تعدّ من أهم الدول والمحطات التي يجب أن يكون هناك تعاون مثمر وحقيقي معها، لافتًا إلى أن نيجيريا ومصر يصل عدد السكان بهما إلى ما يقرب من ثلث سكان قارة أفريقيا،

موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي للدولتين أكثر من 30%؜ من الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة، مؤكدًا أن هناك أسواقًا كبيرة ومتنوعة بين البلدين، وإقليمًا في وسط غرب أفريقيا وهو إقليم الجوار النيجيري المتميز، منوهًا بأن كل هذه المؤشرات لا بد أن توضَع في الاعتبار لدعم ودخول وتشجيع القطاع الخاص.

وقال الشرقاوي بضرورة دعم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالدخول في عمق القارة الأفريقية، وحثّ رجال الأعمال المصريين بالتوحد والتقارب في هذا الكيان؛ حتى نستطيع أن نخاطب مجتمع الأعمال الأفريقي في معظم الدول الأفريقية بشكل منظم ومنسق وشكل جيد،

موضحًا ضرورة تبنّي الإعلام المصري بإلقاء الضوء على مثل هذه المؤتمرات الهامة، والذي من المقرر أن يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في فندق الماسة مايو المقبل.

وأضاف أن الجو العام بين البلدين في الوقت الحالي أصبح متاحًا لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق استثمار حقيقي، مشيرًا إلى أن وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والرغبة الحقيقية من رجال الأعمال المصريين والنيجيريين سيحقق فارقًا في مستوى التعاون وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشرقاوي أن المنتدى القادم جاء نتيجة توقيع اتفاقية وبروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وبين الجمعية النيجيرية المصرية للثقافة والاقتصاد الاجتماعي، برئاسة الحاج محمود أحمد رئيس الغرفة الخليجية النيجيرية، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون عُقد في نوفمبر 2021.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك بالمنتدى الاقتصادي الكبير، كل الجمعيات الصديقة وكل الكيانات ومنظمات الأعمال ومجتمع الأعمال، موضحًا أن الدعوة ستوجَّه إلى رأس الحكومة المصرية؛ حتى تقوم برعاية هذا الحدث،

وإلى السيدة وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والتنسيق مع كل الجهات حتى نستطيع أن نوحد صف القطاع الخاص في مثل هذا المؤتمر الهام، مضيفًا بمشاركة أكثر من 150 رجل أعمال مصريًّا، أمام نظائرهم في المجتمع النيجيري أثناء زيارتهم لجمهورية مصر العربية حتى نستطيع أن نخرج بعمل جيد يليق بحجم الهدف من هذا الحدث.

ونوه الشرقاوي بأمله في أن يخرج المؤتمر المقبل في مايو المقبل بشكل ناجح منقطع النظير، لافتًا إلى أن برنامج الوفد النيجيري سوف يحمل في اليوم الأول مؤتمرًا موسعًا سيبدأ بالكلمات الافتتاحية للتمثيل الحكومي الكبير، ما بين البلدين،

تعقبه عدة لقاءات لشرح الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ثم جلسة مناقشات مفتوحة مع رموز مجتمع الأعمال المصري النيجيري،

مؤكدًا أنه في اليوم الثاني سيُعقد العديد من اللقاءات الثنائية بين وفدي البلدين، ومعرض لبعض الشركات والمنتجات المصرية النيجيرية أثناء انعقاد المؤتمر.

واستطرد قائلًا: من المقرر أن يكون اليوم الثالث للمؤتمر لعمل زيارات لبعض المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية، وبعض المشروعات الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حتى يتعرف الجانب النيجيري عن قرب، على ما حققته مصر في مشروع المنطقة الاقتصادية،

كما أكد الشرقاوي أن احتضان العاصمة الإدارية لهذا المؤتمر يعتبر حلمًا لكل الوفد القادم من نيجيريا، بعد أن نقلنا لهم محاولات الإعداد الأولي لهذا المؤتمر، من خلال السفير النيجيري بالقاهرة ووسائل الإعلام لما يجري الآن على أرض مصر، موضحًا أنهم يريدون مشاهدة الحُلم الذي تحقق على أرض الواقع داخل فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الدكتور يسري الشرقاوي على أن المؤتمر الاستثماري سوف يكشف العديد من النقاط الهامة، وسيتمكن الحضور من معرفة فرص الاستثمار الأفريقية المتاحة، وتحديات التجارة الأفريقية، وكذلك التواصل مع أبرز رجال الأعمال وواضعي السياسات الأفارقة.

وشدد الشرقاوي أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا قويًّا بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا، بما يؤكد تحقيق أهداف جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بدعم التوجه لأفريقيا.