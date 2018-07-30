العاصمة الإدارية تستحوذ على «عقارى».. و«القابضة للتشييد» تنافس بقوة

■ «الشرقيون للتنمية العمرانية» استخدمت أحدث أساليب التسويق.. و«السعودية المصرية للتعمير» تفتح باب حجز «بلو فير».. و«السليمانية» تعاود الظهور بعد اختفاء عامين ■ «ريل مارك» تروج وحدات تسليم فورى وفق مبادرة «المركزى».. و&laq



■ «الشرقيون للتنمية العمرانية» استخدمت أحدث أساليب التسويق.. و«السعودية المصرية للتعمير» تفتح باب حجز «بلو فير».. و«السليمانية» تعاود الظهور بعد اختفاء عامين

■ «ريل مارك» تروج وحدات تسليم فورى وفق مبادرة «المركزى».. و«إيدجس» تستعد للاحتفال ببيع 500 وحدة بكومباوند أويا العاصمة



بدور إبراهيم

تنافست العديد من الشركات العقارية على استقطاب أكبر شريحة من العملاء خلال معرض «عقارى» الذى انطلقت فعالياته الخميس الماضى واستمرت حتى أمس الأحد.

وأكدت الشركات أن المعرض شهد معدلات إقبال جيدة من العملاء على الرغم من توقعاتهم بالعكس، فى ظل قضاء شريحة من العملاء للعطلة الصيفية فى المناطق الساحلية، كما أن هناك شركات حققت مبيعات جيدة خلال المعرض بما يعكس قوة القطاع والطلب الحقيقى.

وسيطرت مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على المشهد حيث تنافس العديد من الشركات لطرح مشروعات جديدة متنوعة المساحات والمواصفات والأسعار، مثل «الشرقيون للتنمية العمرانية» والتى فتحت باب الحجز لمشروعها الجديد جنوب و«السعودية المصرية للتعمير» التى قامت بتلقى الرغبات الشرائية من العملاء لأحدث مشروعاتها بالعاصمة، و« الصفوة ، وإم بى جى، وإيدج القابضة».

وطرحت الشركة السعودية المصرية للتعمير سلسلة من المشروعات المتميزة ومنها «ليك دريم» والمقام على 35 فدانا بمدينة دريم لاند بأكتوبر، ونايل تاورز كورنيش المعادى، وكومباوند الرياض بالقاهرة الجديدة ، ومنتجع سيكون ريزورت بدمياط الجديدة، وكومباوند درة أسيوط بأسيوط الجديدة.

وقال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن الجناح شهد تكدساً من العملاء منذ اليوم الأول للمعرض ورغبات شرائية على وحدات ضمن باقة المشروعات المميزة التى تطرحها الشركة للتسويق.

وأشار إلى أن الشركة فتحت باب الحجز بمشروع بلو فير « Blue Vert » العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على طلب العملاء الذين فور معرفتهم بامتلاك الشركة لقطعة أرض بالعاصمة الإدارية العام الماضى بدأوا فى الاستفسار عن المشروع، وقد تلقت الشركة خلال المعرض العديد من استمارات الحجز للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات بالمشروع.

وأضاف أن «بلو فير» يمتد على مساحة 70 فداناً بموقع مميز بالعاصمة الإدارية الجديدة وقسمت الشركة الأرض بنسبة 70 % للعمارات السكنية بحيث يضم 60 عمارة كاملة التشطيب بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة بإجمالى 1840 وحدة بمساحات متنوعة، و30 % للفيلات بإجمالى 98 فيلا مختلفة النماذج «منفصلة وتاون وتوين هاوس» لافتا إلى أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء تشطيب كامل والفيلات نصف تشطيب.

واتبعت شركات عقارية أساليب جديدة فى التسويق، منها «الشرقيون للتنمية العمرانية» والتى استطاعت جذب انتباه رواد المعرض بجانحها المميز وتنظيمه الجيد والاستعانة بأكبر عدد من فريق المبيعات، ما أضفى أجواء عالمية على المعرض.

واستطاعت الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» تحقيق أعلى نسبة مبيعات فى الساعات الأولى من انطلاق معرض «عقارى»، وشهد جناحها تكدسًا على مدار اليوم الأول من المعرض واهتمامًا بالمشروعات المطروحة من الشركة والتى اتسمت بالتميز والتنوع من حيث المساحات واشتمالها لعدة أنحاء من المدن الجديدة والساحلية.

وقال محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، إن الشركة حريصة دائمًا على اتباع أحدث الأساليب الترويجية، وقد اتبعت خلال معرض «عقارى» الآليات المستخدمة فى المعارض الدولية الكبرى، بما أضفى طابعًا مميزًا لجناح الشرقيون وللمعرض خلال العام الحالى، وتمثلت الآليات فى اختيار موقع مميز للجناح وتجهيزه على أعلى مستوى والاستعانة بطاقم مميز من المبيعات يتسم بالخبرات والكفاءات.

ونوه إلى أن الشركة اكتسبت تلك الخبرات من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية، ومنها «IPS 2018»، حيث تحرص دائمًا على تطوير آلياتها بما يتلاءم مع أحدث المتغيرات.

وأضاف خميس أن اليوم الأول شهد حجز أول 3 عمارات بالكامل من أحدث مشروعات الشركة التى تم إطلاقها خلال المعرض، وهو«Jnoub» بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العملاء أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمشروع رغم طرحه للمرة الأولى خلال المعرض ويعد أول مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الشركة فتحت باب الحجز على وحدات المشروع بأقل مقدم فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو 14 ألف جنيه، ويقع«Jnoub» بمنطقة مميزة بالحي R7 على مساحة إجمالية 50 فدانًا، وتبلغ استثماراته المبدئية 3.9 مليار جنيه.

وحققت الشركة مبيعات قوية من مشروعاتها الأخرى المطروحة، ومنها أزادير بالقاهرة الجديدة، وكذلك «ماتنجى» الذى يعد إحدى مراحل مشروعها الرائد «أورينتال كوست مرسى علم» والذى يمتد على مساحة إجمالية 5.5 مليون متر مربع.

كما استطاعت مشروعات الشركة القابضة للتشييد والتى طرحت عبر شركة «ريل مارك» للتسويق العقارى – إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد – فى الاستحواذ على اهتمامات شريحة كبيرة من العملاء فى ظل إتاحة وحدات للاستلام الفورى وتميز الأسعار وتمتع تلك الشركات بثقة شريحة كبيرة من العملاء كونها شركات حكومية.

وتوافد العملاء على جناح الشركة للتعرف على محفظة المشروعات المتنوعة المطروحة عبرها، وتسوقها ريل مارك لصالح مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من الكيانات الرائدة مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير والنصر للإسكان والتعمير والمعادى للتنمية والتعمير وإيجيكو والعبد والشمس للإسكان والتعمير.

وقالت المهندسة نجلاء السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة ريل مارك للتسويق العقارى، إن تنوع محفظة المشروعات المطروحة عبر ريل مارك ساهم فى تميزها وتركز اهتمامات العملاء عليها خلال فترة المعرض.

واتسمت المشروعات المطروحة عبر «ريل مارك» للتسويق العقارى بمعرض «عقاري»، بإتاحة قدر كبير من الوحدات للتسليم الفورى فى مختلف المشروعات والأنحاء.

وطرحت «ريل مارك» خلال المعرض لصالح شركة «الشمس للإسكان والتعمير» شققًا بمساحات من 127 إلى 230 مترًا فى كومباوند «جاردنيا الشمس» بالتوسعات الشمالية بالسادس من أكتوبر، وتراوحت الأسعار بين 6500 إلى 8500 جنيه للمتر شامل الجراج، ونظام السداد 30 % دفعة مقدم والباقى أقساط متساوية على 5 سنوات والوحدات تسليم فورى.

كما طرحت مشروع «جرين يارد» بالتوسعات الشمالية بالسادس من أكتوبر لصالح شركة »إيجيكو« وهو عبارة عن كومباوند عمارات وبنتهاوس تتراوح المساحات بين 130 إلى 150 متراً بسعر ثابت 5600 جنيه للمتر ويتاح آليتى سداد للمشروع، الأولى 25 % مقدم والتقسيط على عامين، والثانية 50 % مقدم والتقسيط على 4 سنوات والوحدات تسليم فورى وتخضع لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، كما طرحت لشركة طالعبد للمقاولاتط فيلات تسليم فورى بالتوسعات الشمالية بالسادس من أكتوبر بنماذج متنوعة توين وتاون هاوس ومنفصلة وأسعار من 3.3 إلى 11 مليونًا، ونظام الدفع 40 % مقدم والتقسيط على 3 سنوات أو 50 % مقدم وتقسيط على 4 سنوات أو 60 % مقدم وتقسيط حتى 5 سنوات.

وطرحت مشروعات لصالح «المعادى للتنمية والتعمير» منها مشروع كومباوند المعادى فيو بمدينة الشروق، وتتراوح مساحات الوحدات بين 150 إلى 256 متر والأسعار بين 8000 إلى 9500 جنيه للمتر وعدة مشروعات لـ«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بأسعار تبدأ من 5200 جنيه للمتر، مشروع كومباوند 2020 بحدائق أكتوبر لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير، ويشمل شقق ودوبلكس بأسعار من 6500 إلى 7900 جنيه للمتر.

كما شهد المعرض للمرة الأولى منذ عامين عودة «السليمانية» للظهور والمشاركة فى المعارض بعد اختفائها عقب إبرام التصالح فى مخالفات الأرض البالغ مساحتها 2775 فداناً بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وقال مصدر مسؤول بشركة «إيميكو» المالكة لأرض السليمانية فى تصريحات لـ «المال» على هامش معرض «عقارى» إن الشركة تطرح خلال المعرض عدد 27 فيلا بمساحة 280 متر مبانى و500 متر أرض بالإضافة إلى 7 قطع أراض بمساحة 500 متر مخصصة لإقامة فيلات ، مشيراً إلى أن أسعار الفيلات تراوحت بين 3 إلى 3.5 مليون جنيه .

وكان قد تم إبرام تصالح بين الدولة ورجل الأعمال سليمان عامر، العام الماضى فى مخالفات أرض السليمانية المملوكة لشركة «إيميكو مصر” مقابل تنازله عن 360 فدانا باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى تبلغ قيمتها 2.4 مليار جنيه، وقد كلفت لجنة استرداد أراضى الدولة وجهاز الكسب غير المشروع «الخدمات الحكومية” بتحصيل حق الدولة وقيمة الأرض من خلال بيعها فى مزاد علنى، وتتمثل مخالفات السليمانية فى تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى متكامل.

كما تستعد «إيدج القابضة» لإقامة حفل قريبا بمناسبة بيع 500 وحدة بمشروعها «أويا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال نادر بدر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن المشروع شهد إقبالا من العملاء فور طرحه وحرصت الشركة على وضع أساليب سداد متميزة وتقسيط على مدة تصل إلى 10 سنوات.