«العاصمة الإدارية» تخصص 40 فدانا للمساحات الخضراء في الحي الثامن

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا رقم 969 لسنة 2019 بتخصيص الحي السكني R8 لشركات المقاولات والتطوير العمراني من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولة من العاصمة الإدارية وتخصيص 40 فدانا للمساحات الخضراء بالحي.

يضم الحي ناديين أحدهما علي مساحة 73 فدانا والآخر علي مساحة 35.5 فدان، وتبلغ المساحة الإجمالية للحي حوالي 2500 فدان، بالإضافة الي حدائق عامة على مساحة حوالي 40 فدانا.

ويضم الحي حوالي 15 فدان مساحات خضراء بين الوحدات السكنية، كما تتميز المنطقة بوجود فنادق على أعلى مستوى مع كثافة سكانية متوسطة.

الإسكان تشرف على مشروعات المنطقة الثامنة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقال المهندس زهدى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة المروة إحدى الشركات المخصص لها مساحات بالحي R8 أن المشروع بالكامل تحت إشراف وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. الحي الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح أنه يوجد تعاملات كثيرة بين شركة المروة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان فى اعمال بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة بدر مثل سكن مصر وإسكان اجتماعى.

وأضاف “زهدي” أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 18 فدان، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 19% من المساحة المخصصة، والمتبقي عبارة عن مساحات خضراء وحدائق.

ويوفر المشروع خدمات متنوعة ما بين حمامات سباحة، ومول تجاري يشمل قاعات سينما وحضانة وصيدلية ومحلات تجارية، ونادي صحى واجتماعى يحتوى على جيم وسبا وجاكوزى.

ولفت “زهدي” أن الوحدات السكنية تتكون من 17 عمارة و750 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 115 حتى 277 مترا.

ويستهدف المشروع كلًا من الفئات المتميزة و المتوسطة.

أنظمة سداد تبدأ من 5 حتى 10 سنوات

وتابع أن أنظمة السداد متنوعة لتناسب جميع العملاء وتبدأ من 5 و حتى 10 سنوات، والتسليم في خلال ثلاثة سنوات.

وأشار ” زهدي ” إلى وجود تعاون مع شركات عالمية كبرى من أجل استخدام أحدث الطرق والوسائل لإنشاء المرافق العامة، لافتا الي أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب تصل إلى 80 ألف فرصة عمل.