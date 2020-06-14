«العاصمة الإدارية» تتلقى 8 طلبات شراء أراضٍ خلال العام الحالى

تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 8 طلبات لشراء أراضٍ بمنطقة الداون تاون «وسط البلد» منذ بداية العام الحالى 2020.

قال اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية، إنه تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بالمنطقة منذ بداية العام، أغلبها يتمثل فى مشروعات غير سكنية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركة بيراميدز حصلت على القطعة الأكبر حتى الآن على مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع.

وأوضح «أمين» أن شركة العاصمة الإدارية تدرس حاليًا بقية الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة للاستثمار داخل المدينة.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 40 ألف فدان تقريبًا، تستهدف من خلالها عدد سكان يصل إلى نصف مليون نسمة، إضافة إلى «40 إلى 50» ألف موظف حكومى يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف بعد الأعوام الثلاثة الأولى.

كما تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 184 ألف فدان، بعدد السكان متوقع عند اكتمالها يصل إلى 6.5 مليون نسمة.

وأوضح «أمين» أن الشركات العقارية تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات التابعة لمشروعاتها داخل المدينة بشكل منتظم، مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن طلب شراء الأراضى مفتوح أمام المستثمرين خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق العقارية شهدت حالة من التراجع فى حركة المبيعات خلال الفترة الماضية، لكنه توقع تحسن الأمور خلال الربع الأخير من العام الحالى.

ولفت «أمين» إلى أن شركة العاصمة طرحت قرابة 100 قطعة لتنفيذ أبراج سكنية تتراوح فيها الأدوار بين 15 إلى 80 طابقاً، فى منطقتى mu4 وmu7، موزعة مناصفة بين المنطقتين، وبأسعار تتراوح بين 17 ألف جنيه للمتر، تتباين على حسب التميز والارتفاع، وحتى تصل إلى 40 ألف جنيه تقريبًا.

وأشار إلى أن العاصمة لم تقم بسحب أى قطعة أرض من الشركات التى تستثمر بالمدينة، وإنما كل ما قيل عبارة عن شائعات تقوم الشركات بالرد عليها.

وأضاف أن سحب الأراضى يمر بعدد من المراحل، منها تعثر الشركات فى التنفيذ، لكن جميع المستثمرين يسيرون وفقًا للجدول الزمنى، والذى تتابعه شركة العاصمة أولًا بأول، إضافة إلى أن جميع المطورين إلى اللحظة الحالية ملتزمون بسداد أقساط الأراضى كاملة. وأوضح مجدى أمين أن الشركة طرحت خلال العام الماضى 2019 ما يقارب 1500 فدان فى العديد من المناطق، إضافة إلى الأراضى التى حصلت عليها البنوك