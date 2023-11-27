العاصمة الإدارية تتلقى طلبات خليجية لتنفيذ مشروعات بالشراكة

كشف خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العاصمة الإدارية، عن تلقي 3 طلبات خليجية لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع العاصمة الإدارية، رافضًا الكشف عن جنسيات تلك الشركات. وأضاف عباس أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تدفع الاستثمارات الأجنبية للتأني في تنفيذ المشروعات بعض الشيء، لحين وضوح سعر الدولار بالسوق المصرية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العاصمة الإدارية أن هيئة الاستثمار ستعتمد زيادة رأسمال الشركة من 20 مليار إلى 57.7 مليار جنيه.

وأوضح أن شركة أرك بلان تتولى منصب الاستشاري للمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية بمساحة 1800 فدان، وفي منطقة جيدة داخل العاصمة بالقرب من ميناء السخنة والقطار السريع.

وشدد على أن الشركة تلقّت طلبات من جميع المطورين الصناعيين في مصر لاقتناص أراض بالمنطقة، بلغت مساحات الأراضي المطلوبة أكثر من المساحة الإجمالية المطروحة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده حاليًّا قيادات العاصمة الإدارية الجديدة. وكان خالد عباس قد قال سابقًا بخصوص آخِر التطورات بالمدينة إن الحياة بدأت تدب بالكامل في العاصمة، فالحكومة تعمل بالكامل من هناك من خلال وجود ما يعادل 45 ألف موظف، بجانب تواجد الكثير من العائلات التي تقطن فيها بصفة دائمة.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتلقى طلبات كثيرة من دول أفريقية تحديدًا، لتبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعطاء دروس في التخطيط والتنفيذ والتصميم.

وتابع أن الأفراد والمستثمرين مبهورون بجودة المشروعات وطريقة التفكير التي تنفَّذ بها المشروعات، وجميعها خبرات يمكن الاستفادة منها، فالعاصمة تفتح المجال أمام المطورين لاقتناص المزيد من الفرص وتطوير العديد من المشروعات.

وأشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة كانت حلمًا وتم تحقيقه اليوم، سواء من تنفيذ مشروعات وتعمير الأرض، وانتقال الأفراد والموظفين إلى زيارات من الخارج تتم على مستوى عالمي، بجانب وجود بنية ذكية على مستوى متقدم.

وذكر أن أرباح شركة العاصمة الإدارية بنهاية يونيو الماضي بلغت نحو 10 مليارات جنيه.