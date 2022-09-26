العاصمة الإدارية تبحث فرص الاستثمار بالمدينة مع مجموعة الدار العقارية

استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الأحد المهندس طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية.

ورافقه المهندس فهد المحمود العضو المنتدب للشركة في جمهورية مصر العربية حيث قدما التهنئة للمهندس خالد بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وقاموا ببحث فرص الاستثمار الممكنة في العاصمة الإدارية الجديدة، كونها احد أهم الأسواق الواعدة في الوطن العربي وبما تملكه من إمكانيات ومقومات مدن الجيل الرابع الحديثة تتوافر فيها خواص الاستدامة والمدن الذكية وتؤمن جودة الحياة لقاطنيها.

جدير بالذكر أن شركة الدار العقارية هي أحد شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط ومقرها إمارة أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة.