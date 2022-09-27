العاصمة الإدارية تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة «بيئة لتدوير النفايات»

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس خالد الحريمل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات”، والوفد المرافق له، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك.
وشمل التأكيد على توفير أفضل الخدمات في إدارة المخلفات البلدية الصلبة والنظافة العامة والأنشطة المرتبطة بها.
ووجه المهندس خالد محمود عباس بأهمية قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة، بحيث تتكامل منظومة التخلص من المخلفات وتدويرها بشكل مستدام ومنتظم وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.