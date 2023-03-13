العاصمة الإدارية: بيع محال تجارية بالحي السكني الثالث «R3»





أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم بيع 4 محال تجارية بأنشطة مخبز ومطعم وهايبر ماركت ونشاط آخر بمساحات تتراوح ( من ٣٢ م٢ : ٩٥ م٢ ) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص جهاز المدينة على تلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات لهم.

وأوضح أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور مستشار مجلس الدولة، ومندوب وزارة المالية، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية بالإدارة العقارية واللجنة المختصة من الجهاز لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، لافتاً إلى أنه تم بدء المزاد في تمام الساعة 12 ظهر أمس الأحد، طبقا للمواعيد المحددة مسبقا، وتم الرد على جميع الاستفسارات في البداية، ثم تم بدء أعمال المزايدة على المحال.

وأضاف أن سعر البيع بالمحال تراوح من (٧٨ ألف جنيه : ١٣١ ألف جنية للمتر المربع )، وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان وبناء على رغبات السكان.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم بدء المزاد على المحل رقم ٦ بمساحة ٣٨ م٢، وتم بدء المزايدة حتى بلغ السعر ١٢٥ ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر ٤,٧٥٠,٠٠٠ جنيه بنشاط مخبز أفرنجي، ثم المحل رقم ١٠ بمساحة ٣٢ م٢ حتى بلغ سعر المتر المربع للمحل رقم ١٠ قيمة ١٣١ ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر ٤,١٩٢,٠٠٠ جنيه، بنشاط مطعم مأكولات شعبية، ثم المحل رقم ٢ بمساحة ٩٥ م٢، وتم بدء المزايدة حتى بلغ سعر المتر المربع ٧٨ ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر ٧,٤١٠,٠٠٠ جنيه بنشاط هايبر ماركت، ثم المحل رقم ٣ بمساحة ٣٧ م٢، وتم بدء المزايدة حتى بلغ سعر المتر المربع ١١١ ألف جنية للمتر المربع بإجمالي سعر ٤,١٠٧,٠٠٠ جنيه، لتصبح حصيلة المزاد العلني عن بيع ٤ محال بإجمالي (٢٠,٤٥٩,٠٠٠) جنيه، وسيتم الإعلان عن المزاد القادم قريباً طبقاً لاحتياج السكان بالحي السكنى R3.

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