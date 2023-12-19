«العاصمة الإدارية» بصدد منح حوافز لمطورى المبانى والمشروعات المتوافقة مع الاستدامة

تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية «ACUD» منح حوافز لكيانات التطوير العقارى التى تنشئ مشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة، تسمح لها ببناء أدوار إضافية فى المباني.

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«العاصمة الإدارية»، إن التزام المطورين بمعايير الاستدامة فى البناء أمر مكلف للغاية، فى ظل تقلب أسعار الدولار، واستيراد النسبة الأكبر من المواد، وبالتالى درست الشركة كل بدائل مساندة تلك الكيانات، لتخفيف الأعباء المالية، وتعويض جزء من خسائرها فى المشروعات الجارى تأسيسها.

وأوضح “عباس” أن «AUD» ستعلن قريبًا عن منح حوافز للشركات التى تعمل على إنشاء أبراج شاهقة الارتفاع، وسيسمح لها ببناء أدوار إضافية يتم تحديدها وفقًا لمساحة المصاعد والأعمال الميكانيكية والإلكترومينكال، التى قد ينتج عنها «5 – 6» أدوار فى بعض الأبراج.

وأضاف أن المبانى التقليدية ستحدد نسبة مرتبطة بمساحة السلم والمصاعد، ينتج عنها إقرار بناء أدوار إضافية، وسيتم الكشف عن القرار بالتفصيل خلال الأسبوع المقبل.

وأكد أن «العاصمة الإدارية» ستشترط حصول المطور على شهادة «lEED»، والتى تمنح من مؤسسات أجنبية متخصصة للتأكد من التزام المطور بكل معايير الاستدامة عند الإنشاء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لخالد عباس مع لجنة التطوير العقارى والمقاولات الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، لمناقشة الفرص وحوافز جذب المستثمرين، بخلاف خطة التسويق بالخارج.

وخلال الاجتماع، أشار “عباس” إلى أن الشركة استجابت لمطالب المطورين بعدم فرض رسوم الجراجات التى تبلغ 900 جنيه لكل متر عند إنشاء أى مبنى فى العاصمة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تم تحصيلها فى السابق، أما الطروحات القادمة فلن تفرض، وستكتفى بإعلان الشركات التى ستحصل على الأراضى بضرورة إنشاء عدة أدوار مخصصة لركن السيارات.

وتطرق إلى أنه تم الاتفاق مع شركات التطوير العقارى على أن تتولى العاصمة الإدارية إنشاء عدة مبانٍ مخصصة فقط كجراجات، نظرًا لارتفاع التكاليف المالية على المطور نظير إنشاء أكثر من دور تحت الأرض لركن السيارات.

وأوضح أن العاصمة بدأت العمل فعليًا إنشاء محطة لتوصيل مياه النيل إلى المشروع القومى بتكلفة تلامس 40 مليار جنيه، وتم استيراد خطوط بأطوال 55 كيلومترا، وستعمل المحطة بطاقة إجمالية 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يكفى لتغطية الاحتياجات حتى المرحلة الثالثة من المدينة.

عباس: أرباح العام الحالى سينتج عنها ضرائب للدولة تفوق 6.5 مليار جنيه

وذكر أن أرباح شركة العاصمة قد تصل إلى 27 مليار جنيه خلال العام الحالى، ومن المرجح أن تدفع لوزارة المالية نحو 6.5 مليار فى صورة ضرائب عن 2023.

وتابع أن هناك 4 مكاتب استشارية تقدمت لتخطيط المرحلة الثانية البالغة مساحتها 47 ألف فدان، وتتم المفاضلة بينها للإعلان عن الفائز بالتخطيط خلال أسابيع قليلة.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية ضخت 55 مليار جنيه فى العام الحالى لتسريع وتيرة إنشاء بعض المشروعات، مقابل 40 مليارًا فى العام الماضى.

وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة تلك الاستثمارات فى 2024 بهدف رفع معدلات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية، فى حين بلغت منذ 2017 نحو 265 مليار جنيه.

واستبعد طرح أى أراضٍ سكنية للأفراد فى العاصمة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب عدم الالتزام بجدول التطوير أو اختلاف الوجهات بالمباني، ولكن الشركة سوف تطرح خلال أيام 50 قطعة أرض صغيرة فى منطقة الـmu 23 بمساحات متنوعة بحد أقصى 10 آلاف متر، أى ما يعادل 2 فدان تقريبًا، وهى ملائمة لصغار ومتوسطى المطورين.

وأشار عباس ردًا على “المال” إلى أن “ACUD” تسعى لنقل تجربتها لأسواق خارجية، وتم فعليًا تأسيس شركة مشتركة مع جهات من زيمبابوى لإنشاء مدينة جديدة بهذه الدولة الأفريقية، وستختص العاصمة الإدارية بمهام المساندة الفنية والتصميمات ودعوة كيانات محلية لتنفيذ مشروعات هناك، بجانب تدبير مصادر التمويل.

وأكد أن العاصمة تنوى تكرار تلك التجربة، وبالفعل تلقت دعوات من عدة بلدان منها كوريا الجنوبية وجامبيا وأثيوبيا ومدغشقر لتنفيذ مشروعات قومية مماثلة لما حدث فى مصر.