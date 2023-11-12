العاصمة الإدارية: الحكومة تعمل بالكامل من مقرها الجديد بعدد 45 ألف موظف

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية العمرانية إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا بالكامل من مقرها الجديد بعدد 45 ألف موظف، إضافة إلى عائلاتهم التي تم نقلها إلى هناك أيضَا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع والمنعقد اليوم.

وأضاف عباس، أن مؤتمر القمة للسلام والذي تمت إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، تمت إقامته بالكامل بعد الإعلان عن إقامته من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ72 ساعة.

وتابع عباس، أن العاصمة الادارية الجديدة مقامة على النسق العالمي، وحصلت على جوائز دولية منها المسجد حصل على أفضل إنشاء وتصميم وكذلك مجلس النواب، وقريبا سيتم الإعلان عن جائزة دولية أخرى.