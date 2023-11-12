«العاصمة الإدارية الجديدة»: نشارك في نقل تجربتنا داخل زيمبابوي وكوريا الجنوبية

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية العمرانية، إنه يتم نقل التجربة المصرية في إقامة العاصمة الإدارية داخل عدد من الدول الأجنبية، مشيرًا إلى وجود طلبات لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع، والمنعقد اليوم الأحد.

وأضاف عباس، أن من بين تلك الدول في زيمبابوي، والتي سيتم إقامة عاصمة إدارية بها، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا عضو في مجلس الإدارة، ومتحملين الحصول على تمويل دولي أو محلي لإقامتها، مع اختيار المستشارين والشركات المنفذة.

وتابع عباس، أنه يتم أيضَا مشاركة كوريا الجنوبية في إقامة عاصمة ادارية في دولتهم، قائلًا: “هما بقالهم 20 سنة عايزين يعملوها”.

وكشف أن مدغشقر وأثيوبيا أرسلوا وفوًا لذات الأمر المتعلق بنقل التجربة المصرية، في إقامة عاصمة إدارية في دولهم.

وأوضح أن تجربة التطوير العقاري في مصر غنية جدًا ولم تحدث على المستوى العالم بهذا القدر من الخبرات، ومساعدة دول كتيرة وفي نفس الوقت كله بيتكلم في توفير الربحية.

وأكد ان الطلب كبير جدًا في الخارج على المستوي والجودة، متابعًا: “الناس بتكون بره واقفة مبهورة بالتطوير العقاري الذي يحدث في مصر، وذلك عند المشاركة في المعارض الدولية”.

وقال عباس: “دول كثيرة فتحت المجال لدخول الشركات العقارية في أسواقهم المحلية، وأخرهم السعودية والذي يعد سوقًا كبيرًا واعدًا وأتمني يكون للشركات العقارية المصرية”.

وأكد عباس، أن كل الدول تسعى إلى الحصول على التجربة المصرية في العقارات، قائلًا: “العاصمة الادارية الجديدة الحمدلله كانت حلم واتحقق النهاردة، وكل الشركات العالمية تتعامل معنا”.

وأضاف عباس، أنه سيتم خلال شهر الإعلان عن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، والتي تقدم لها 4 مكاتب استشارية عالمية للتخطيط.