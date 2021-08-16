«العاصمة الإدارية»: اتفاق نهائي مع «مواصلات مصر» الأسبوع المقبل لتشغيل الأتوبيسات الذكية

وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات، إن المفاوضات جارية بين الأطراف المشاركة لتحديد حصص المساهمين في شركة الإدارة وكذلك رأسمالها

أكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنها تسعى للوصول لاتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل مع كل من تحالف شركة مواصلات مصر صاحبة العلامة التجارية لأول أتوبيس ذكي في مصر وشركة السوبر جيت لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات، إن المفاوضات جارية بين الأطراف المشاركة لتحديد حصص المساهمين في شركة الإدارة وكذلك رأسمالها.

وكانت شركة العاصمة الإدارية قد وقعت في مارس الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاقد مع شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر بغرض تقديم خدمات النقل الداخلى الذكى للمرحلة الأولى بالمدينة.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية أن شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلكان خبرات واسعة فى مجال تقدیم خدمات النقل الجماعى الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز بما لدیھما من كوادر مؤھلة علي تخطیط وتنفیذ ومتابعة وادارة واستغلال المشروعات الضخمة.

وأضافت شركة العاصمة، أنه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البرى العام من خلال انشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.



وأشارت شركة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة إلى حرصها على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة شركة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنین.



وقالت الشركة إنه من المستهدف رصد 450 مليون جنيه مبدئيا للاستثمارات فى مجال النقل الداخلى الذكى ، تشمل توفير الأتوبيسات والمحطات والجراج الرئيسى والأنظمة الذكية للإدارة.