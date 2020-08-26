العاصفة «لورا» تهدد أمريكا والسلطات تناشد السكان إخلاء المنازل

اشتدت العاصفة لورا، اليوم الأربعاء، لتتحول رسميا إلى إعصار من الفئة الرابعة، مثيرة مخاوف أمريكا من حدوث اضطرابات لا يمكن النجاة منها وقادرة على إغراق مجتمعات بأكملها. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ناشدت السلطات سكان المناطق الساحلية الغربية في تكساس ولويزيانا…

اشتدت العاصفة لورا، اليوم الأربعاء، لتتحول رسميا إلى إعصار من الفئة الرابعة، مثيرة مخاوف أمريكا من حدوث اضطرابات لا يمكن النجاة منها وقادرة على إغراق مجتمعات بأكملها.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، ناشدت السلطات سكان المناطق الساحلية الغربية في تكساس ولويزيانا بإخلاء منازلهم، لكن المسؤولين قلقون من عدم خروج الكثيرين حتى الآن.

ونمت قوة العاصفة بنسبة 70% تقريبًا في غضون 24 ساعة فقط، لتصل إلى الحجم الذي وصفه المركز الوطني للأعاصير بأنه “خطير للغاية”، ويعد هذا أقوى إعصار يضرب أمريكا حتى الآن هذا العام.

من جانبه قال الباحث في مجال الأعاصير بجامعة ميامي بريان ماكنولدي: “يبدو أنها في وضع وحش مكتمل. هذا ليس ما تريد رؤيته إذا كنت في طريقه”.

مع نفاد الوقت، أعرب كل من حاكم ولاية تكساس وحاكم ولاية لويزيانا عن مخاوفهما من عدم وجود عدد كافٍ من سكان الساحل الذين يأخذون التوقعات الرهيبة على محمل الجد.

ويمكن أن يتسبب إعصار من الفئة 4 في أضرار كارثية لدرجة أن انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لأشهر في بعض الأماكن وقد تكون مناطق واسعة غير صالحة للسكن لأسابيع أو شهور.

ويشكل التهديد بمثل هذا الدمار تحديًا جديدًا للإغاثة من الكوارث لحكومة تجاهد بالفعل للتعامل مع جائحة فيروس كورونا. يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل سرعة الرياح إلى 145 ميلاً في الساعة على الأقل، لكنها قد تضعف قليلاً قبل الوصول إلى اليابسة.

كما يهدد الإعصار أيضًا مركزًا لصناعة الطاقة الأمريكية. قالت الحكومة إن 84 بالمئة من إنتاج النفط في الخليج وما يقدر بنحو 61 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي توقفت.