العاصفة خوسيه تزداد قوة وتتحول إلى إعصار مجددًا

وكالات:ازدادت العاصفة خوسيه قوة، الجمعة، وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى مجددا أثناء اتجاهها إلى شمال شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نيويورك على موقع تويتر إن «الكثير من منطقتنا أصبح الآن في حالة من عد

وكالات:

ازدادت العاصفة خوسيه قوة، الجمعة، وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى مجددا أثناء اتجاهها إلى شمال شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نيويورك على موقع تويتر إن «الكثير من منطقتنا أصبح الآن في حالة من عدم اليقين لمدة 5 أيام.. كونوا مستعدين للتأثيرات المحتملة يومي الثلاثاء والأربعاء».

وأفاد مركز الأعاصير بأن العاصفة على بعد 1025 كيلومترا جنوب شرق «كيب هاتيراس» في ولاية كارولينا الشمالية تصاحبها رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.

ولا توجد تحذيرات أو تعليمات للمراقبة حاليا، ولكن يمكن إصدار تعليمات للمراقبة الخاصة بالعواصف الاستوائية اعتبارا من الأسبوع الجاري لأجزاء من ساحل كارولينا الشمالية.

يذكر أن خوسيه، الذي كان يوما إعصارا من الفئة الخامسة، ابتعد عن الجزر الفرنسية في الكاريبي في نهاية الأسبوع الماضى عندما تحرك صوب الشمال أكثر مما كان متوقعا، وكان الإعصار إيرما قد دمر المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري.