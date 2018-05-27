العاصفة ألبرتو تتجه صوب ولايات أمريكية

رويترزقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن على سكان ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة ”أخذ العاصفة على محمل الجد“ وذلك مع تحرك العاصفة ألبرتو شمالا عبر خليج المكسيك، مما ينذر بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح على الولايات الأمريكية على الساحل الجنوبي.وقال باتريك بيرك من مركز التنبؤ بال

رويترز

قالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن على سكان ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة ”أخذ العاصفة على محمل الجد“ وذلك مع تحرك العاصفة ألبرتو شمالا عبر خليج المكسيك، مما ينذر بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح على الولايات الأمريكية على الساحل الجنوبي.

وقال باتريك بيرك من مركز التنبؤ بالطقس التابع للهيئة القومية للأرصاد الجوية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند الأحد إنه تم إعلان حالة الطوارئ في ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي يوم السبت، مع توقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 38 سنتيمترا خلال مطلع أسبوع يوم الذكرى وحدوث أمواج مد وهبوب رياح عاتية.

وأضاف أن العاصفة تتحرك شرقا صوب فلوريدا مضيفا ”نتحدث عما يتراوح بين 20 و30 سنتيمترا من الأمطار خلال مطلع الأسبوع وعاصفة على ساحل الخليج“.

واستطرد ”ستسقط أمطار غزيرة على الساحل بأكمله“.

وقال كين جراهام مدير المركز القومي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في مقطع مصور إنه بحلول منتصف نهار يوم الاحد، كانت المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة تشهد رياحا بسرعة 80 كيلومترا في الساعة وأمطارا تصل إلى 25 سنتيمترا في بعض الأماكن.

وأشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة تسبب في بعض الفيضانات بالشوارع.

وأضاف ”لذا نحتاج في الحقيقة لتوخي الحذر من تلك الأمطار“. وتابع أن العاصفة تتحرك شمالا بسرعة نحو 22 كيلومترا في الساعة ”ومن ثم ليست سريعة بحق“.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة ألبرتو وأن تثير رياحا تفوق سرعتها 100 كيلومتر في الساعة على ساحل خليج المكسيك حين تقترب منه في يوم العطلة يوم الاثنين.

وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إنه بحلول منتصف نهار يوم الأحد وصلت العاصفة إلى مسافة نحو 386 كيلومترا شمال غربي كي وست بولاية فلوريدا.

وحث مسؤولو الولاية السكان على متابعة العاصفة.

وينحرف المسار المتوقع للعاصفة شرقا منذ يوم الجمعة مما حد من تهديدها لمناطق نشطة لإنتاج النفط في خليج المكسيك. وقامت شركتا رويال داتش شل وإكسون موبيل بإجلاء بعض العاملين في المنشآت النفطية البحرية يوم الجمعة.