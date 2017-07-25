العاشر يُنهي تخطيط أراضي المرحلة الثالثة للإسكان المتوسط

رضوى عبد الرازق قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز العاشر من رمضان، إن الجهاز أنهى مؤخرًا أعمال تخطيط الأراضى الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، ويبلغ عددها 4656 وحدة؛ تمهيدًا لطرح أعمال التنفيذ على الشركات قريبًا.…

رضوى عبد الرازق

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز العاشر من رمضان، إن الجهاز أنهى مؤخرًا أعمال تخطيط الأراضى الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، ويبلغ عددها 4656 وحدة؛ تمهيدًا لطرح أعمال التنفيذ على الشركات قريبًا.





وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام المالى الحالي.

وأضاف أن الجهاز يستهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال العام، منها مشروعات المرافق والطرق، والخدمات؛ لتلبية احتياجات الكثافات السكانية المتوقع زيادتها خلال الأشهر المقبلة، عقب تسليم وحدات بالإسكان الاجتماعى ودار مصر.

ووصلت معدلات الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع دار مصر إلى 80%، وتضم 2832 وحدة، فيما تجاوزت الـ55% للمرحلة الثانية من المشروع وتشمل 1800 وحدة.